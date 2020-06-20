2020-06-21T22:31:37+03:00
Происшествия

В Курске перевернулась лодка - мужчина и женщина спаслись, уцепившись за корягу

ЧП произошло на реке Сейм
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Пара спаслась на огромном бревнеПара спаслась на огромном бревнеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Курской области каждый день патрулируют реку Сейм. Так было и в субботу, 20 июня. Около четырех часов дня группа спасателей Максим Солонин, Константин Шарапов и Роман Горбулин на катере мониторили обстановку на воде. Во время рейда к ним обратилась проплывающая на лодке семья – они сообщили, что буквально в 50 метрах недалеко от пляжа в районе предприятия «Элеватормельмаш» перевернулась лодка и в воде находятся два человека. Спасатели были на месте через минуту. Около небольшого острова из коряг и веток они заметили мужчину и женщину, рядом – перевернутую лодку.

- Как выяснилось позже, отдыхающие были без средств спасения, которые в обязательном порядке необходимо использовать во время речных прогулок, - отметил Максим Солонин, начальник группы поисково-спасательных водолазных работ АСС Курской области. – Спасательные жилеты плавали рядом, как и некоторые личные вещи курян.

При каких обстоятельствах лодка перевернулась, отдыхающие не пояснили. Однако происшествие настроение паре не испортило, несмотря на потерю личных вещей, утонувших в результате «переворота». Спасателей мужчина и женщина дождались, держась на огромное бревно на «острове».

Спасатели помогли неудачливым купальщикам забраться в лодку, взяли на трос лодку и всех доставили на берег. Мужчине и женщине медицинская помощь не понадобилась, они благополучно отправились по своим делам.

- Мы очень просим курян соблюдать простейшие меры личной безопасности при отдыхе на водоемах, это касается и отдыха при использовании лодок, катамаранов, - отметил Владимир Потанин, главный государственный инспектор по маломерным судам Курской области. – В обязательном порядке необходимо использовать спасательные жилеты, в экстремальной ситуации они могут спасти жизнь. Также напоминаем: не оставляйте без присмотра на водоемах детей, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, выбирайте для отдыха только официальные пляжи, где организовано дежурство спасателей.

20 июня уже произошла одна трагедия: в Касторенском районе на пруду в селе Успенка утонул 34-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Курске обустраивают зону отдыха "Новая Боевка"
Карта распространения коронавируса в Курской области 21 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
У 79 жителей Курской области диагностировали коронавирус на 21 июня
Спасатели предупреждают курян о дождях с грозами
Тело семилетнего ребенка нашли в водохранилище в Курской области
В Курской области 35-летний мужчина утонул в пруду
В Кукуевке под Курском начали отсыпать фрезератом дороги
Курян приглашают в «Школу предпринимателей»
В Курске обнаружили работающие киберклубы
Куряне могут обращаться в Следственный комитет через соцсеть
Курские школьники стали победителями всероссийского конкурса «Быть блогером»
В Курской области создадут детский хоспис
В Курской области продолжается реконструкция автодороги Крым – Иванино
В Курской области клещи покусали 557 детей
На курянку завели дело за то, что она сорвала погон у полицейского
В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности
Курян предупредили о дожде и грозах
Курянин продал технику из съемной квартиры
В Курске на Магистральном проезде произошел пожар
Карта распространения коронавируса в Курской области 19 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Курской области резко выросло число пневмоний
В Курске будут работать 195 избирательных участков
В Курской области школы будут строить с привлечением частных инвестиций
Курянин спас тонущего школьника
Коронавирус подтвердился еще у 77 курян