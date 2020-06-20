В Курске перевернулась лодка - мужчина и женщина спаслись, уцепившись за корягу

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Курской области каждый день патрулируют реку Сейм. Так было и в субботу, 20 июня. Около четырех часов дня группа спасателей Максим Солонин, Константин Шарапов и Роман Горбулин на катере мониторили обстановку на воде. Во время рейда к ним обратилась проплывающая на лодке семья – они сообщили, что буквально в 50 метрах недалеко от пляжа в районе предприятия «Элеватормельмаш» перевернулась лодка и в воде находятся два человека. Спасатели были на месте через минуту. Около небольшого острова из коряг и веток они заметили мужчину и женщину, рядом – перевернутую лодку.

- Как выяснилось позже, отдыхающие были без средств спасения, которые в обязательном порядке необходимо использовать во время речных прогулок, - отметил Максим Солонин, начальник группы поисково-спасательных водолазных работ АСС Курской области. – Спасательные жилеты плавали рядом, как и некоторые личные вещи курян.

При каких обстоятельствах лодка перевернулась, отдыхающие не пояснили. Однако происшествие настроение паре не испортило, несмотря на потерю личных вещей, утонувших в результате «переворота». Спасателей мужчина и женщина дождались, держась на огромное бревно на «острове».

Спасатели помогли неудачливым купальщикам забраться в лодку, взяли на трос лодку и всех доставили на берег. Мужчине и женщине медицинская помощь не понадобилась, они благополучно отправились по своим делам.

- Мы очень просим курян соблюдать простейшие меры личной безопасности при отдыхе на водоемах, это касается и отдыха при использовании лодок, катамаранов, - отметил Владимир Потанин, главный государственный инспектор по маломерным судам Курской области. – В обязательном порядке необходимо использовать спасательные жилеты, в экстремальной ситуации они могут спасти жизнь. Также напоминаем: не оставляйте без присмотра на водоемах детей, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, выбирайте для отдыха только официальные пляжи, где организовано дежурство спасателей.

20 июня уже произошла одна трагедия: в Касторенском районе на пруду в селе Успенка утонул 34-летний мужчина.