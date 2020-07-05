2020-07-04T21:54:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 5 июля 2020: за сутки прибавилось 111 выздоровевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Курске на 5 июля [инфографика]
Яна ШЕЛЕСТ
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На сегодняшний день скончалось 39 человекНа сегодняшний день скончалось 39 человекФото: Из архива "КП"
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В Курской области всего зарегистрировано 5294 (+51) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

На ИВЛ находятся 15 пациентов

На ИВЛ находятся 15 пациентов

Из них под медицинским наблюдением 1686 пациентов: 339 – в стационарных медучреждениях, 1347 – находятся в домашних условиях. На ИВЛ находятся 15 пациентов. Всего выписано 3569 (+111) пациентов.

На сегодняшний день скончалось 39 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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