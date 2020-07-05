Коронавирус в Курске, последние новости на 5 июля 2020: за сутки прибавилось 111 выздоровевших

В Курской области всего зарегистрировано 5294 (+51) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

На ИВЛ находятся 15 пациентов

Из них под медицинским наблюдением 1686 пациентов: 339 – в стационарных медучреждениях, 1347 – находятся в домашних условиях. На ИВЛ находятся 15 пациентов. Всего выписано 3569 (+111) пациентов.

На сегодняшний день скончалось 39 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.