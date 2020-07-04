2020-07-04T10:49:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 4 июля 2020: за сутки выздоровело в два раза больше, чем заболело

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Курске на 4 июля [инфографика]
Светлана ВОЛКОВА
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С начала пандемии в регионе умерло от коронавируса 39 человекС начала пандемии в регионе умерло от коронавируса 39 человекФото: Из архива КП.
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На утро 4 июля в Курской области всего зарегистрировано 5294 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 51 человека.

Сейчас на лечении - 1686 пациентов. 339 из них – в больницах, 1347 – лечатся дома. На ИВЛ находятся 15 пациентов.

Более 67% больных в регионе выздоровели Фото: предоставлено пресс-службой

Более 67% больных в регионе выздоровелиФото: предоставлено пресс-службой

Всего с начала пандемии выписано 3569 пациентов, в том числе 111 человек за последние сутки.

На сегодняшний день скончалось 39 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Яндекс Фото: из открытых источников

ЯндексФото: из открытых источников

По состоянию на 4 июля всего проведено 109630 исследований материала на COVID-19, в том числе за 3 июля проведено 1653 исследования.

Всего проведено 7340 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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