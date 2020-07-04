Коронавирус в Курске, последние новости на 4 июля 2020: за сутки выздоровело в два раза больше, чем заболело
На утро 4 июля в Курской области всего зарегистрировано 5294 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 51 человека.
Сейчас на лечении - 1686 пациентов. 339 из них – в больницах, 1347 – лечатся дома. На ИВЛ находятся 15 пациентов.
Более 67% больных в регионе выздоровелиФото: предоставлено пресс-службой
Всего с начала пандемии выписано 3569 пациентов, в том числе 111 человек за последние сутки.
На сегодняшний день скончалось 39 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
ЯндексФото: из открытых источников
По состоянию на 4 июля всего проведено 109630 исследований материала на COVID-19, в том числе за 3 июля проведено 1653 исследования.
Всего проведено 7340 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Курской области 2020: последние новости»