Финансовой независимости россияне достигают в 26 лет

В ходе опроса респондентов просили ответить на вопрос: «с какого возраста, по вашему мнению, люди в нашей стране как правило становятся финансово независимыми?» Как выяснилось, на оценку возраста финансовой самостоятельности больше всего влияют два фактора. Первое — возраст респондентов: чем он меньше, тем оптимистичнее оценка. Люди до 30 лет полагают, что материальная независимость наступает в 22 года. По версии 30-40-летних это происходит в 24 года, 40-50-летних — в 26 лет, а людей старше 60 — в 27 лет.

Второе — уровень благосостояния. Самую «раннюю» оценку — 23 года — дают наиболее состоятельные россияне, которые считают, что их дохода достаточно, чтобы купить квартиру или новый дом. В группе россиян, доходы которых позволяют купить автомобиль, но не квартиру, этот возраст составляет 28 лет, а у тех, чьи доходы позволяют купить крупную бытовую технику, но не машину, — 26 лет.

Раньше всего материальную свободу обретают жители Хабаровска (24,9 года), позже всего — Ростова-на-Дону (27,5 года). В целом, наиболее «ранние» показатели характерны для жителей Дальнего Востока и Сибири, а наиболее «поздние» — для Юга России (исключая Махачкалу). Москва и Санкт-Петербург показали средние результаты (26,3 года и 26 лет).

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк:

«Как показало исследование, уже к 22–27 годам россияне, по их мнению, имеют все шансы стать финансово самостоятельными. Между тем, под материальной независимостью большинство, скорее всего, понимает тот возраст, когда люди начинают сами зарабатывать на жизнь. Но полноценная независимость включает в себя также материальную стабильность и наличие капитала, который позволяет не только обеспечить регулярные расходы, но и чувствовать себя уверенно в долгосрочной перспективе.

Достижению этих целей поможет личный финансовый план. На первом этапе плана необходимо создать финансовый резерв в размере 6–12 зарплат, откладывая на это 10–20% ежемесячных доходов. Для создания резерва можно пользоваться накопительным страхованием жизни или депозитом, а лучше — комбинацией двух этих инструментов. Следующими шагами будут диверсификация сбережений и инвестиции. В этом могут помочь, например, паевые инвестиционные фонды, индивидуальные инвестиционные счета с доверительным управлением или инвестиционное страхование жизни».

Опрос также показал, что 54% родителей, имеющих взрослых детей, время от времени помогают им материально даже после того, как дети начали самостоятельно себя обеспечивать. Самая высокая доля тех, кто помогает взрослым детям, отмечена в Барнауле (55%), Омске и Новосибирске (по 53%). Наименьшая — в Санкт-Петербурге, Казани (по 35%), Москве и Набережных Челнах (по 36%).

62% респондентов сообщили, что сами оказывают помощь родителям и пожилым родственникам. Больше всего такая помощь распространена в Хабаровске и Владивостоке (по 70%), Махачкале и Перми (по 69%), Томске (68%).

Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2019 год составил 153,4 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2019 года — 481,8 млрд рублей, страховые резервы — 413,9 млрд рублей. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.