2020-06-11T14:38:00+03:00
Происшествия

Курянка перечислила "онлайн-жениху" больше полумиллиона рублей

Женщина даже взяла кредит, поверив историям виртуального знакомого
Ольга ДАНИЛОВА
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С каждым разом мошенник просил все больше и больше денегС каждым разом мошенник просил все больше и больше денегФото: Из архива КП.
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53-летняя жительница Пристенского района в социальных сетях познакомилась с мужчиной, проживающим в другой стране. Он рассказал, что является значимым специалистом в серьезной организации, но всегда мечтал побывать в России, где у него, якобы проживают дальние родственники.

Спустя непродолжительное время общения собеседник сообщил, что действительно собрался приехать в нашу страну и попросил перечислить ему деньги, якобы, для оплаты времени отсутствия на работе. Сумму в 96 тысяч рублей обещал вернуть сразу по прилету. Женщина, не задумываясь, перечислила мужчине запрашиваемые деньги из личных сбережений и с радостью переслала ему чеки подтверждения.

Вскоре новый знакомый сообщил, что границы закрыты, и уехать на обычном самолете он не сможет, нужно заказывать чартерный рейс. Стоимость такой услуги собеседник оценил примерно в 350 тысяч рублей. Женщина сначала сомневалась, но потом оформила кредит и отправила незнакомцу деньги. В общей сложности под разными предлогами потерпевшая перечислила на неизвестные счета 540 тысяч рублей.

На протяжении длительного общения, обращения в банк женщина ни разу не сообщила об этом родственникам.

Только после того, как собеседник вновь попросил деньги, но на этот раз уже больше миллиона рублей, курянка осознала, что могла стать жертвой мошенников и спустя несколько дней обратилась в полицию.

По данному факту проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела. Также устанавливаются лица, совершившие мошенничество, сказали в полиции.

В отделе полиции женщина призналась, что неоднократно слышала о фактах мошенничеств, но при общении с незнакомцем не придала этому значения, поскольку тот клятвенно обещал вернуть все деньги.

Полиция в очередной раз напоминает, ни при каких условиях не переводите деньги незнакомым людям! В качестве собеседника, просящего о материальной помощи в социальных сетях, чаще всего оказываются мошенники, которые пишут с подставных, специально созданных для совершения преступления страниц. Перепроверяйте информацию и ответственно относитесь к сохранности своих денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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