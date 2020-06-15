В Курской области откыли купальный сезон
С 15 июня в Курской области официально открыт купальный сезон. 52 организованных места отдыха у воды готовы встретить отдыхающих. Восемь пляжей располагаются на территории областного центра.
Напомним, традиционно купальный сезон обычно стартовал с 1 июня. Однако, в этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой сроки его открытия были перенесены.
Подготовка к организации пляжей началась в установленные сроки. Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области проводили их техническое освидетельствование. Более 60 курян прошли обучение на спасателей и теперь будут дежурить в местах отдыха людей. Спасатели придут в случае необходимости на помощь, окажут первую доврачебную помощь. Дно водоемов обследовано водолазами, обустроена инфраструктура пляжей.
Купальный сезон традиционно завершится 31 августа. В летние месяцы в регионе будут проводиться рейды, патрулирования по обеспечению безопасности отдыхающих на водоемах.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что купаться на так называемых «диких» пляжах запрещено. Все случаи гибели людей на воде в прошлые годы были зарегистрированы именно на неорганизованных местах отдыха.
Напоминаем об основных правилах поведения на воде.
• Купаться только в специально оборудованных местах
• Не нырять в незнакомых местах
• Не заплывать за буйки
• Не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде
• Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не боле 1,2 метра
Если вы захлебнулись водой:
• Не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне
• Прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками
• Затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений
• Восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу
• При необходимости позовите людей на помощь
Правила оказания помощи при утоплении:
• Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза
• Очистить ротовую полость
• Резко надавить на корень языка
• При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.
• Если нет рвотных движений и пульса – положить на спину и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни – перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка
• Вызвать "скорую помощь"
ИСТОЧНИК KP.RU