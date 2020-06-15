2020-06-15T12:09:02+03:00
Общество

В Курской области откыли купальный сезон

Напоминаем правила поведения на воде
Ольга ДАНИЛОВА
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С 15 июня на местных пляжах можно купатьсяС 15 июня на местных пляжах можно купатьсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 15 июня в Курской области официально открыт купальный сезон. 52 организованных места отдыха у воды готовы встретить отдыхающих. Восемь пляжей располагаются на территории областного центра.

Напомним, традиционно купальный сезон обычно стартовал с 1 июня. Однако, в этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой сроки его открытия были перенесены.

Подготовка к организации пляжей началась в установленные сроки. Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области проводили их техническое освидетельствование. Более 60 курян прошли обучение на спасателей и теперь будут дежурить в местах отдыха людей. Спасатели придут в случае необходимости на помощь, окажут первую доврачебную помощь. Дно водоемов обследовано водолазами, обустроена инфраструктура пляжей.

Купальный сезон традиционно завершится 31 августа. В летние месяцы в регионе будут проводиться рейды, патрулирования по обеспечению безопасности отдыхающих на водоемах.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что купаться на так называемых «диких» пляжах запрещено. Все случаи гибели людей на воде в прошлые годы были зарегистрированы именно на неорганизованных местах отдыха.

Напоминаем об основных правилах поведения на воде.

• Купаться только в специально оборудованных местах

• Не нырять в незнакомых местах

• Не заплывать за буйки

• Не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде

• Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не боле 1,2 метра

Если вы захлебнулись водой:

• Не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне

• Прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками

• Затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений

• Восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу

• При необходимости позовите людей на помощь

Правила оказания помощи при утоплении:

• Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза

• Очистить ротовую полость

• Резко надавить на корень языка

• При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.

• Если нет рвотных движений и пульса – положить на спину и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни – перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка

• Вызвать "скорую помощь"

ИСТОЧНИК KP.RU

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