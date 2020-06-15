До конца года в Курске начнут внедрять дизайн-код

Индекс качества городской среды, утвержденный Правительством РФ, среди 36 критериев содержит и такой, как «Уровень внешнего оформления городского пространства».

- В рабочую группу входят специалисты администрации области, города, широко привлекали архитекторов. Координирует эту работу Центр компетенций, тесно сотрудничаем как с московскими архитектурными институтами и специалистами Минстроя России, так и с нашими институтами. Работа также ведется в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Курска, – пояснил замгубернатора Алексей Смирнов.

Уже готовы первые две книги дизайн-кода, они касаются внешнего облика фасадов зданий города. Правила регулируют параметры для размещения рекламных вывесок на фасадах, а также вид входных групп, цветовое решение, размещение кондиционеров и спутниковых тарелок, отделку балконов, рассказали в администрации региона.

Помимо внешнего оформления, дизайн-код учитывает доступность зданий для маломобильных людей – планируется установка пандусов и поручней, а также оборудования для слабовидящих. Эта работа будет проводиться с участием советника губернатора Курской области по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья Анной Гладилиной.

Уже в этом году пилотный проект будет реализован на улице Ленина от площади Перекальского до Театральной площади. Для остальных частей города переходный период составит два года.

- Несмотря на то, что дизайн-код – это ограничения, правильнее относиться к нему как к инструменту, который может принести пользу власти, девелоперу и бизнесу. Со временем мы оценим несомненные преимущества от установления четких и единых для всех правил поведения в городской сред», – добавила советник губернатора Анна Коновалова.

Сроки для работ по вывескам ограничены шестью месяцами. На приведение в порядок фасадов выделят 24 месяца. В перспективе планируется расширить географию дизайн-кода на другие города Курской области, соответствующая работа уже начата для Льгова и Щигров.