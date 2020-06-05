«Ростелеком» обеспечил беспроводным интернетом спортивно-тренировочный комплекс «Сейм»

Теперь выйти в Сеть можно из 13 гостиничных домиков, а также из главного административного здания. Для этого сотрудники «Ростелекома» произвели подключение к сети Интернет и установили 26 точек доступа в разных частях комплекса. Чтобы выйти во Всемирную паутину,необходимо пройти защищенную авторизацию – по смс, звонку или через сайт «Госуслуги». При первом запуске интернет-браузера открывается стартовая страницас информацией о спортивно-тренировочном комплексе, где находится гость.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Важно, чтобы информация, которой обмениваются пользователи, была в безопасности вне зависимости от того, осуществляется это по Wi-Fi или по мобильным сетям. Гости базы "Сейм" и их данные будут надежно защищены. А руководству комплекса услуга "Управляемый Wi-Fi" дает свои преимущества. Во-первых, это показатель сервиса и имиджа компании. Во-вторых, "Ростелеком" позволяет настроить сетьтак, чтобы клиент мог дополнительно продвигать свои услуги, собирать статистику пользования и контролировать трафик. В свою очередь, довольными останутся и постояльцы: на встречах и конференциях они получат необходимую информацию в считанные секунды, а во время отдыха – смогут делиться впечатлениями, фотографиями и видео, созваниваться в мессенджерахбез трат личного трафика».

Николай Шаргородский, директор спортивно-тренировочного комплекса «Сейм»:

«Наша база находится в районе, гделюбой мобильный интернет ловит недостаточно хорошо. Поэтому Wi-Fi от "Ростелекома"—отличныйвыход из ситуации как для наших гостей, так и для нас. Ну, и хочется идти в ногу со временем. В связи с эпидемиологическойситуацией заездовв комплекс еще не было. Но после снятия карантинных мер мы готовыпринимать наших гостей, теперь в более комфортной, с цифровой точки зрения, обстановке».

Технология беспроводного подключения позволяет пользоваться интернетом на скорости до 100 Мбит/с при помощи любого гаджета — от мобильного телефона и планшета до ноутбука.Узнать более подробную информацию об услуге «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома» можно по телефону 8-800-200-30-00 или на сайте компании.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком»— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoterScore) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за 1 квартал 2020 года составила 121,6 млрд руб., OIBDA достигла 47,1 млрд руб. (38,7% от выручки), чистая прибыль — 7,7 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».