«Он уповал на Бога, но при этом сам нес в мир деятельную энергию добра»

Мы приходим на Землю, чтобы оставить свой след. И каким он будет, зависит от человека…

Ровно 40 дней назад не стало Андрея Варичева. Варичев оставил свой след в судьбах многих людей – от простых рабочих до «сильных мира сего». По большому счету даже многие из тех, кто никогда не встречался лично с Андреем Владимировичем в какой-то мере ощутили влияние его личности, ведь благодаря своей деятельной и кипучей натуре он с интересом и энтузиазмом поддерживал самые разные начинания в России – от экономических преобразований до культурных.

Люди запомнили его как открытого всему новому, дальновидного и отзывчивого человека, с отличным чувством юмора, удивительно харизматичного, способного вести за собой и вселять в окружающих непоколебимое чувство веры и уверенности в завтрашнем дне.

Встреча с медиками Железногорской горбольницыФото: Светлана ВОЛКОВА

«Я служу людям и родине!»

С октября 2013 года Андрей Варичев возглавлял Металлоинвест - ведущую компанию мировой горно-металлургической отрасли. Во многом заслуга в успехах этой российской компании – лично Андрея Владимировича. Свою роль здесь сыграл особый подход к решению любых вопросов, основанный на высоком профессионализме, знаниях и человеческих качествах.

Об Андрее Варичиве сегодня вспоминают не только как о профессионале своего дела, внесшем огромный вклад в развитие российской экономики, но и как об уникальной личности и человеке. Он общался на равных с высокими чинами и с рабочими, любой вопрос находил в нем отклик и почти молниеносное решение.

- «Я служу людям и родине!» - говорил Андрей, когда я его спрашивала, любит ли он свою работу, - вспоминает супруга Андрея Владимировича Ирина Анненкова-Варичева.- Я знаю, как он ценил и берег жизнь каждого человека, за которого нес ответственность перед Богом и страной. Я знаю, как он переживал трагедии, которые, к сожалению, происходили на таком опасном производстве. Всегда делился переживаниями о родных и близких тех, кто ушел. Я знаю, как он сопереживал простым людям и хотел сделать их жизнь хотя бы немного светлее и радостнее. Как он любил детей и хотел, чтобы у них были занятия спортом, музыкой — всем тем, что есть и у столичных детей.

«Блестящий руководитель, волевой профессионал»

Андрей Варичев родился в Орле, совсем недалеко от Михайловского ГОКа, предприятия, которое станет знаковым в его судьбе. С курской «магниткой» он познакомился еще в школе – сюда, на уникальное природное месторождение, и тогда активно возили на экскурсии ребят, в числе которых был и Андрей.

Заочную физико-математическую школу при Московском инженерно-физическом институте и математическую школу при механико-математическом факультете МГУ Варичев закончил одновременно со средней школой №6 Орла.

Перспективный выпускник тогда еще и не думал о металлургии. Андрей поступил в Московский авиационно-технологический институт на специальность «инженер-механик производства летательных аппаратов». Затем, попав по распределению на НПУ «Энергия» имени Сергея Королева, пошел по «космической» стезе – работал над сборкой модуля кабины «Бурана». Но в 90-е все переменилось, и судьба привела его в металлургию. С 1991 по 2001 годы Варичев - на руководящих должностях в ряде российских металлургических предприятий (в том числе - ЗАО «ИнтерУрал» и ОАО «НТМК»). В 2003 году он - первый заместитель директора по сбыту ООО «Уральская сталь». А с 2005 по 2006 годы - генеральный директор ОАО «Михайловский ГОК». Так был дан старт большой карьере в Металлоинвесте.

За это время российская экономика и в частности металлургия пережила разные времена. Но во многом благодаря волевой личности Варичева и его нацеленности на успех компании удалось добиться лидирующих позиций на мировом рынке.

«Блестящий руководитель, волевой профессионал», вспоминает о Варичеве основатель USM Алишер Усманов:

- Он стоял у истоков Металлоинвеста и многие годы руководил им с присущей ему страстью. Все что он создал, будет служить людям и России.

«Чувствую себя ответственным за благополучие сотрудников»

Именно при Варичеве на предприятиях компании Металлоинвест был дан старт грандиозным проектам по модернизации производства и повышению качества продукции.

Это и запуск третьей обжиговой машины, и производство окатышей из смеси концентратов Лебединского и Михайловского ГОКов…

- Флотация, тонкое грохочение - все эти нововведения реализованы благодаря Андрею Владимировичу, - говорит мастер смены обогатительной фабрики МГОКа Виталий Ефимов.

Чуть больше чем за месяц до трагического события, 20 марта, Андрей Варичев приехал в Курск на подписание Программы социально-экономического партнерства между администрациями Курской области, Железногорска и Металлоинвестом. За десять лет работы этой Программы в экономику региона Металлоинвестом было вложено 6,5 млрд. рублей инвестиций. Деньги пошли на здравоохранение, образование, развитие социальной инфраструктуры.

Варичев сделал социальную политику ключевым приоритетом компании. На подписании соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 20 марта 2020 годаФото: Светлана ВОЛКОВА

- Почему мы это делаем? Очень важно, чтобы сотрудники входящих в компанию предприятий и в частности Михайловского ГОКа, расположенного в Курской области, с утра с удовольствием шли на работу, а вечером с удовольствием возвращались домой, - обозначил тогда свою позицию в этом вопросе журналистам гендиректор Металлоинвеста. - Мы хотим, чтобы комфортной была среда для детей в детсадах и в учебных заведениях. Это наша смена.

Поддержка здравоохранения, искусства, культуры и спорта – все эти вопросы занимают весомую часть Программы. Это также требует существенной финансовой поддержки.

Мы дорожим каждой программой, которая создает комфортную среду не только для работников Михайловского ГОКа, но и для всех жителей Железногорска и Железногорского района. Мы чувствуем себя ответственными за создание комфортных условий для работы для наших сотрудников, их благополучие - приоритет Компании.

В святом месте на Орловщине…

- Он был глубоко верующим человеком, помогавшим неисчислимому количеству людей! Им теперь придется нелегко… Он уповал на Бога, но при этом и сам нес в мир деятельную энергию добра, которая озаряла и укрепляла всех вокруг! – вспоминает супруга Андрея Владимировича Ирина. - И всегда на все сетования и переживания он говорил мне: «Ирочка! Богородица все управит!» В последний раз он причастился на Благовещение Божией Матери 7 апреля. Пресвятая Богородица не оставила его! Любимый праздник — Пасху — мы встретили с ним в больничной палате… И в эти скорбные дни он думал о вас, заботился о вас, посылал распоряжения о вас…

Он упокоился в святом месте — в монастыре, который построил, на необъятных просторах русской земли, на Орловщине. Недалеко от родных мест своей матери, в родовом месте моих предков. Монастырь и храм в честь великомученика Димитрия Солунского стоит на ратном поле: в годы Великой Отечественной войны там шли кровопролитные бои, и много наших воинов полегло на нем за Отечество… Теперь там лежит воин Андрей, сражавшийся за людей, за дело, за справедливость… Пусть хранит Господь нашу Россию молитвами воинов, в стане которых теперь мой Андрей! И ваш!