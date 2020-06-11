Качественная работа и снижение нагрузки на экологию

На Михайловском ГОКе в Курской области активно реализуется инвестиционная программа по развитию горно-транспортного комплекса предприятий. Так, на днях в буровзрывное управление (БВУ) комбината поступил новый фронтальный колесный погрузчик John Deere.

Машина предназначена для погрузки в забоечную машину отсева сухой магнитной сепарации, который используется для инертной забойки скважин в карьере. Этот технологический процесс нужен для более качественного дробления породы при взрыве и чтобы снизить нагрузку на экологию.

Машинист погрузчика Игорь Мишин рассказал о своих впечатлениях от новой техники:

- Просторная и эргономичная кабина, оснащенная кондиционером, делает процесс управления простым и комфортным. Хороший обзор кабины способствует безопасности работ. Ковш объемом 3,5 куба дает возможность грузить с высокой производительностью.

Главный инженер БВУ Игорь Королев считает, что хорошие технические характеристики, надежность и безопасность нового погрузчика обеспечивают ему бесперебойную работу в условиях карьера.

Новая техника оснащена надежным дизельным двигателем мощностью 267 лошадиных сил. Одно из преимуществ - большая емкость топливного бака (свыше 350 литров), что гарантирует длительную работу без заправки. Также у погрузчика хорошая проходимость, он оснащен контролем пробуксовки, который автоматически срабатывает при скольжении колес. А современная электронная «начинка» позволяет постоянно мониторить состояние машины.