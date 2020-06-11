2020-06-11T15:46:07+03:00
Общество

В Курской области открыли бюст бригадиру экскаваторной бригады горняков-первопроходцев

Ровно 60-лет назад в регионе была добыта первая руда
Ольга ДАНИЛОВА
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Бюст изготовлен по инициативе ветеранов комбината и при поддержке компании «Металлоинвест»Бюст изготовлен по инициативе ветеранов комбината и при поддержке компании «Металлоинвест»Фото: предоставлено пресс-службой
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60-летие со дня добычи первой руды в городе горняков Железногорске отметили особым событием. 10 июня в сквере горняков-первопроходцев Михайловского ГОКа открыли бюст бригадиру экскаваторной бригады первопроходцев Фролу Кемайкину.

Бюст изготовлен по инициативе ветеранов комбината и при поддержке компании «Металлоинвест». Сестра Фрола Сергеевича и ее дети выразили признательность Компании, ветеранам и всем горнякам за память и уважение к труду первопроходцев.

- Прочную основу сегодняшним успехам комбината заложили первопроходцы. Труд Фрола Сергеевича Кемайкина и всех наших ветеранов - пример для многих поколений горняков, - отметил управляющий директор МГОКа Антон Захаров.

Ветеранов-первопроходцев поздравили также глава Железногорска Дмитрий Котов и председатель Железногорской городской Думы Александр Быканов.

Дмитрий Котов сказал:

- Наверняка 60 лет назад было трудно представить, что из маленького рабочего поселка вырастет 100-тысячный город. Судьбы комбината и города связаны навсегда. И сегодня Михайловский ГОК, как и прежде, - гарант благополучия и процветания Железногорска.

Как вспоминает руководитель клуба горняков-первопроходцев МГОКа Василий Морозов, к первой руде горняки шли три года:

– Первый ковш курской руды поднял машинист экскаватора легендарной бригады Николай Клименко.

На церемонии ветераны комбината воспоминали те дни 1960 года и коллег-первопроходцев. В завершении праздника ветеранам МГОКа вручили медали «60 лет добычи первой руды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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