2020-06-04T17:33:58+03:00
Общество

В городе горняков установят еще пять детских площадок

Реализация наказов избирателей идет за счет компании «Металлоинвест»
Ольга ДАНИЛОВА
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Строительство детских площадок идет в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Металлоинвестом, администрациями Курской области и ЖелезногорскаСтроительство детских площадок идет в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Металлоинвестом, администрациями Курской области и ЖелезногорскаФото: предоставлено пресс-службой
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Этим летом в городе горняков Железногорске Курской области установят еще пять игровых детских площадок общей стоимостью 2,5 млн рублей. Строительство профинансирует компания «Металлоинвест».

До этого на средства Металлоинвеста в Железногорске были уже построены два детских спортивно-досуговых комплекса.

Депутат Железногорской городской думы, главный специалист управления производственными и машиностроительными активами МГОКа Андрей Шалагин рассказал, что в социальную программу Михайловского ГОКа ежегодно включают новые адреса благоустройства.

– Это позволяет решить многие вопросы в детских садах и школах города, - говорит народный избранник.

Места установки площадок определяют согласно запросам жителей города горняков. А выполнение наказов избирателей берет на себя компания «Металлоинвест». Строительство детских площадок идет в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Металлоинвестом, администрациями Курской области и Железногорска.

- Металлоинвест ведет системную работу по формированию комфортной городской среды, поддерживает спорт, способствует здоровому образу жизни, - говорит депутат Железногорской городской думы, начальник спорткомплекса «Магнит» МГОКа Александр Дорофеев.

Эффект от реализации наказов ощутим для всех жителей Железногорска.

Современные детские площади для игр и занятий спортом на свежем воздухе появляются в разных уголках города каждый год. Тут и горки, и переходы, и «паутинки», и лестницы, и качели, и песочные дворики!

Прийти на такие площадки горожане смогут сразу после отмены режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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