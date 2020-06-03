Коронавирус в Курске, последние новости на 3 июня 2020 года: браки разрешили регистрировать в торжественной обстановке

Регистрация заключения брака с 1 июня может проходить в торжественной обстановке, но без присутствия гостей. Ранее граждан просили перенести срок регистрации и более половины пар согласились. В основном торжества отложили на поздние периоды: август, сентябрь и октябрь текущего года.

Заявление на государственную регистрацию актов гражданского состояния можно подать через портал госуслуг. Это касается в том числе и регистрации рождения, смерти, брака и развода.

По данным оперативного штаба на 7:30 2 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 123 (+60) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

До 10 июня курским школьникам выдадут продуктовые наборы или компенсацию.

17 жителей курского села заразились коронавирусом на юбилее. Сейчас количество заболевших возросло до 34 человек.

В Курской области связи с эпидемиологической ситуацией по-прежнему действует особый порядок передвижения транспортных средств по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения. На отдельных направлениях увеличили количество рейсовых автобусов.