2020-06-02T22:19:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 3 июня 2020 года: браки разрешили регистрировать в торжественной обстановке

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 3 июня 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Ранее граждан просили перенести срок регистрацииРанее граждан просили перенести срок регистрацииФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Регистрация заключения брака с 1 июня может проходить в торжественной обстановке, но без присутствия гостей. Ранее граждан просили перенести срок регистрации и более половины пар согласились. В основном торжества отложили на поздние периоды: август, сентябрь и октябрь текущего года.

Заявление на государственную регистрацию актов гражданского состояния можно подать через портал госуслуг. Это касается в том числе и регистрации рождения, смерти, брака и развода.

По данным оперативного штаба на 7:30 2 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 123 (+60) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

До 10 июня курским школьникам выдадут продуктовые наборы или компенсацию.

17 жителей курского села заразились коронавирусом на юбилее. Сейчас количество заболевших возросло до 34 человек.

В Курской области связи с эпидемиологической ситуацией по-прежнему действует особый порядок передвижения транспортных средств по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения. На отдельных направлениях увеличили количество рейсовых автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Театральной площади Курска продолжаются работы по благоустройству
Куряне смогут покупать продукты прямо у фермеров
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: увеличено количество пригородных автобусов
В Курской области стартовал антинаркотический месячник
17 жителей курского села заразились коронавирусом на юбилее
Под Курском в страшном ДТП погибли две женщины
Трое юных курян угнали в Курске два автомобиля
До 10 июня курским школьникам выдадут продуктовые наборы или компенсацию
Назначен новый главный врач курского онкодиспансера
Курские спасатели готовятся к параду
Под Курском ночью сгорел деревянный дом
Штормовое предупреждение в Курской области: ожидаются дожди с грозами и сильный ветер
В Курской области проверят легальность пассажирских перевозок
Курянка отлала лже-целительнице все свои деньги в носке
Курянку обвиняют в незаконном получении "чернобыльских" выплат и льгот
За сутки коронавирус подтвердился у 60 курян
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 2 июня 2020 года составило 1453 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 2 июня 2020 года составило 3123 человека
Курские школьники сделали зарядку вместе с Андреем Рожковым из "Уральских пельменей"
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: куряне могут ездить на рыбалку
В Курске отремонтируют дороги к детским учреждениям
Курский следственный комитет проводит проверку в областной больнице
Семь медучреждений Курской области получат компьютерные томографы
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: продляются больничные работникам старшего возраста
В Курске продолжается мониторинг санитарного состояния
Куряне начали получать единовременную выплату на детей