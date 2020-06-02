«Ростелеком» запустил в продажу умную колонку

Капсула – многофункциональное устройство, с помощью которого пользователь может не только поговорить с голосовым помощником, узнать прогноз погоды и прослушать свежие новости, но и голосом управлять «Умным домом» и видеосервисом Wink. Кроме того, колонку можно привязать к профилю социальной сети «ВКонтакте» и прослушивать аудиозаписи, а также совершать звонки друзьям. Бонусом к Капсуле идет бесплатная подписка на музыку на 180

Александр Святец, заместитель директора макрорегионального филиала – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Капсула – это, по сути, мозг умного дома. Включить чайник, выключить свет, запустить фильм или позвонить другу – всё это возможно сделать с помощью голосовых команд. Марусю можно попросить даже рассказать ребенку сказку или поиграть в развивающие игры. Да и для поиска фильмов, сериалов или телеканалов, переключения программ и изменения уровня громкости в Wink больше не нужно нажимать кнопки».

Капсула обладает звуком премиум-качества. Мощности в 30W хватит даже для большого помещения. Колонка сама подстраивается под звук разных жанров, например, для тяжелой музыки добавит басы.

Узнать все подробности и приобрести умную колонку Капсула можно на сайте компании.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за 1 квартал 2020 года составила 121,6 млрд руб., OIBDA достигла 47,1 млрд руб. (38,7% от выручки), чистая прибыль — 7,7 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».