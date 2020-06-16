Обстановка в Курской области на 15 июня 2020 года: погода, радиационный фон, прогноз ДТП

16 июня в Курской области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер во-сточный ночью 4-9, днем 6-11 м/с. Температура: - по области ночью 13-18º, днем 25-30º.

Метеорологическая дальность видимости 5000 метров.

Сохраняется вероятность возникновения единичных случаев заболевания животных особо опасными инфекционным и заболеваниями (бешенство животных).

В связи с распространением особого опасного инфекционного заболевания – коронавирус, сохраняется вероятность возникновения случаев заболевания людей.

На территории области за сутки зарегистрировано 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (всего с нарастающим итогом – 4058 человек).

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и КТ «АСКРО» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,12 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

16 июня на большей территории области прогнозируется 3-й класс пожарной опасности, в Обоянском, Касторенском и Горшеченском районах – 4-й класс пожарной опасности.

16 июня в Курской области запланирована работа 13 ОГ КЛХ Курской области по контролю за лесопожарной обстановкой (Горшеченский, Дмитриевский, Железногорский, Золотухинский, Курский, Льговский, Обоянский, Рыльский, Суджанский, Солнцевский, Советский, Хомутовский, Щигровский районы).

Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с возникновением дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, обусловленные количеством аварийно-опасных участков, наличием необорудованных железнодорожных переездов, нарушением скоростного режима, технической неисправностью, нарушением эксплуатации транспортных средств:

- трасса М-2 «Крым»:

Курский р-н (522-523 км, 524-526 км, 534-536 км).

- трасса А-142 «Тросна-Калиновка»:

Железногорский р-н (30-32 км, 39-40 км); Дмитриевский р-н (66 км).

- трасса Р-298 (А-144) «Курск-Борисоглебск»:

Тимский р-н (72-74 км);

Курский р-н (14-15 км).

За прошедшие сутки ДТП не зарегистрировано.

По сравнению с предыдущими сутками (зарегистрировано 3 ДТП), количество ДТП уменьшилось на три.

16 июня существенного увеличения количества ДТП на территории Курской области не прогнозируются.

С учетом анализа состояния ЛЭП и связи, на территории Курской области ожидается возникновение техногенных ЧС локального характера, обусловленных обрывом ЛЭП и линий связи вследствие их износа.

Наиболее вероятно возникновение нарушения электроснабжения в Рыльском и Глушковском районах.