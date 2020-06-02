Коронавирус в Курске, последние новости на 2 июня 2020 года: в регионе возобновят плановую медпомощь

В Курской области в ближайшее время возобновят плановую медицинскую помощь, приостановленную из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Об этом сообщили на конференции по вопросам частичного снятия ограничений режима повышенной готовности, которая прошла в Доме Советов.

По данным оперативного штаба на 7:30 1 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3063 (+63) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

С 1 июня куряне могут вновь пользоваться льготными транспортными картами для оплаты проезда. Сняты ограничения на использование социальных проездных билетов в общественном транспорте, включая автобусы, троллейбусы и трамваи.

1 июня курские семьи начали получать единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. В учреждения ПФР по Курской области, в том числе через портал госуслуг поступило 83 242 заявления.

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, смогут получить электронные больничные с 1 по 11 июня включительно.

Следователи проводят проверку по факту возможного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание коронавирусной инфекцией работников Курской областной больницы.

Семь медучреждений Курской области получат компьютерные томографы. Техника приобретается за счет областного бюджета и средств инвестора.

С 1 июня жители Курской области могут спокойно ездить на рыбалку, штрафовать их никто не будет. Об этом сообщили на конференции по вопросам частичного снятия ограничений режима повышенной готовности, которая прошла в Доме Советов.