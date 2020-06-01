Гоблин представляет три эксклюзивные премьеры мая в Wink в правильном переводе

Теперь юмористический фильм «Третий лишний» и две криминальные комедии «Большой Лебовски» и «Успеть до полуночи» можно посмотреть с максимально точным и близким к оригиналу переводом и озвучкой.

«Третий лишний» — это яркая комедия от создателя культового сериала «Гриффины» Сета Макфарлейна. Фильм повествует о маленьком мальчике Джоне и его лучшем друге — плюшевом медвежонке Теде. Однажды в рождественскую ночь мальчик загадал желание, чтобы медвежонок ожил, и уже на следующее утро его мечта сбылась. Шли годы, Джон вырос, а вместе с ним и его плюшевый друг. Теперь молодой мужчина пытается устроить свою личную жизнь, но ему мешает Тед — грубый и циничный говорящий медведь.

Культовая картина братьев Коэн «Большой Лебовски» вышла в 1998 году и сразу же разошлась на цитаты по всему миру. Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Главный герой по прозвищу Чувак прожигает свою жизнь: курит травку, выпивает и играет в боулинг. Внезапно в его жизнь врываются гангстеры, которые ошибочно принимают главного героя за миллионера-однофамильца. Они похищают якобы его жену и требуют у Чувака огромный выкуп.

Криминально-приключенческий фильм «Успеть до полуночи» с Робертом Де Ниро в главной роли строится вокруг вынужденной совместной поездки двух совершенно разных людей: охотника за головами Джека Уолша и Джонатана Мардукаса, укравшего у мафии 15 миллионов долларов. Джек должен доставить Джонатана из Нью-Йорка в Лос-Анджелес в условленный срок, однако он не учел, что за ними гонятся гангстеры, ФБР и преступная группировка. Несмотря на то, что фильм снят в 80-х годах, он и сегодня остается актуальным из-за прекрасного юмора и фантастической игры актеров. Кино смотрится на одном дыхании!

Напомним, что в апреле библиотеку Wink пополнили пять фильмов в переводе Гоблина: «Хроники Риддика», «Джентльмены», «Шерлок Холмс», «Шерлок Холмс: Игра теней» и «Зеленая миля». Пользователи интерактивного ТВ и Wink могут посмотреть в специальном именном разделе «Тупи4Ок Goblin’a» коллекцию фильмов в правильном переводе. Зрителям также доступны авторские проекты Дмитрия Пучкова «Синий фил», «Разведопрос» и другие.

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