В Воронежской области мероприятия Международного Дня защиты детей проходят в интернет-пространстве

Международный День защиты детей под эгидой Детского фонда в Воронежской области отмечается с 1987 года. 1 июня дети из малообеспеченных и многодетных семей, победители научных и творческих олимпиад, а также дети с ограниченными возможностями здоровья по традиции обычно отправляются в Москву. Ежегодно из регионов РФ и стран ближнего зарубежья приглашение посетить столицу получают около 12 тысяч школьников.

В этом году из-за ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, путешествие в Москву и другие праздничные мероприятия перенесли на более поздний срок. Такое решение было принято членами Российского детского фонда (РДФ).

Как отметил председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Попечительского совета Воронежского областного отделения Российского детского фонда Владимир Нетёсов, несмотря на ряд ограничений, связанных с пандемией, праздничное настроение воронежским детям будет обеспечено. Тем более, что День защиты детей совпадает с началом летних каникул.

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– Международный День защиты детей пройдет в этом году в онлайн-формате. А традиционная поездка в Москву обязательно состоится, хоть и пройдет в этом году позже обычного. Мы планируем, что на осенних каникулах ребята смогут посетить театры, музеи, главные достопримечательности столицы нашей Родины, – рассказал Владимир Нетёсов.

Торжества решили приурочить к годовщине принятия Конвенции о правах ребенка.

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– Мы рассчитываем, что праздничные мероприятия в полном объеме пройдут в ноябре 2020 года. Это будет не только время осенних каникул, но и памятная для сотрудников Детского фонда дата. Именно в ноябре 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. В числе официальных лиц, принимавших участие в ее подписании, был основатель и председатель тогда еще Советского, а ныне Российского детского фонда писатель и общественный деятель Альберт Лиханов, – рассказала председатель Воронежского областного отделения Российского детского фонда Марина Севергина.

Она также отметила, что при поддержке депутатов Воронежской областной Думы и правительства региона продолжается реализация различных просветительских и социально значимых программ, среди которых такие, как «Детская библиотека», «Многодетная семья», «Духовное воспитание» и другие.

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– В сотрудничестве с депутатами Воронежской областной Думы мы проводим мероприятия для многодетных и малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, одаренных детей. Особенно популярны праздничные программы ко Дню семьи и Дню матери. Ежегодно участниками этих торжеств становятся более 40 000 детей, – отметила Марина Севергина. – А в 2017 году по инициативе попечительского совета Фонда дан старт уникальному конкурсу профессионального мастерства имени Марины Картавцевой. В нем участвуют только учителя, которые работают с детьми, требующими особого педагогического подхода.

1 июня 2020 года запланирован ряд праздничных мероприятий, которые пройдут в режиме онлайн. Так, в Воронеже в День защиты детей Воронежское отделение «Российского детского фонда» предоставит через интернет-ресурсы возможность посмотреть спектакли Театра юного зрителя и академическом театре драмы им. А.В. Кольцова. Департамент культуры Воронежской области планирует организовать показ концертов, лекций, выставок, проектов, посвященных празднованию международного Дня защиты детей на сайтах учреждений культуры.

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Воронежская специальная музыкальная школа проведет онлайн-выставку творческих работ учащихся школы «Мир глазами детей». Также к Международному дню защиты детей будет приурочен онлайн-конкурс детского рисунка с объектами дворцового комплекса Ольденбургских. Совместно с фондом «ДоброСвет» департамент культуры планирует на своем официальном сайте выложить запись спектакля «Сказки Лукоморья» с возможностью оставить пожертвования детям с онкологическими заболеваниями.