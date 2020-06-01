250 миллионов рублей - на ремонт и переоснащение больницы

За счет компании «Металлоинвест» на базе Железногорской городской больницы будет развернут госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. В общей сложности компания затратит 250 миллионов рублей на ремонт больницы, закупку санитарного транспорта, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медработников.

Коронавирусный госпиталь рассчитан на 60 коек.

Но это только часть масштабной программы Металлоинвеста по поддержке медицинских учреждений с объемом финансирования в 2 млрд рублей. В программу входят медицинские организации Старого Оскола, Губкина (Белгородская область), Железногорска (Курская область) и Новотроицка (Оренбургская область), а также областных центров и близлежащих городов (Курска, Белгорода, Оренбурга и Орска). В частности, здравоохранение Курской области получит около 600 миллионов рублей.

Цель программы - противостоять распространению коронавирусной инфекции и расширить в целом возможности системы здравоохранения в регионах присутствия Компании.

Как отметила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова, компания стремится максимально обезопасить сотрудников и жителей городов, в которых работают предприятия Металлоинвеста:

- Мы помогаем медицинским учреждениям в городах и в областных центрах, где лечатся наши сотрудники. Рассчитываем, что принимаемые меры не только помогут справиться с пандемией коронавируса, но и повысят эффективность здравоохранения в долгосрочной перспективе. Мы приложим все усилия, чтобы Железногорская городская больница стала современным медицинским учреждением, оказывающим медицинскую помощь с использованием лучших медицинских практик.

Так, Железногорская горбольница получит современное кислородное оборудование. Это поможет оказывать своевременную помощь при коронавирусе средней степени тяжести и внебольничных пневмониях. Теперь пациентов с дыхательной недостаточностью можно будет лечить на месте, в Железногорске.

- Все оборудование, приобретенное для нового госпиталя, останется на балансе учреждения. Когда нормализуется эпидемиологическая ситуация, оно будет задействовано для диагностики и лечения других заболеваний. Повысится качество медицинской помощи, - пообещал главврач ЖГБ Алексей Филатов.

Здесь уже оборудовано реанимационное отделение с аппаратами ИВЛ, мониторами, шприцевыми дозаторами, дефибрилляторами и другой необходимой медтехникой.

Учтены и все меры безопасности: входы и выходы по типу шлюзов, разработана схема передвижения по зданию людей, доставка продуктов питания.

А с 1 июня в госпитале приступят к работе еще 20 врачей, 30 медицинских сестер и 17 санитарок. Будут действовать здесь и три круглосуточных врачебных поста, а также четыре сестринских, помимо работающих в режиме пятидневной рабочей недели.

- Металлоинвест вносит весомый вклад в развитие здравоохранения в регионе. - Как надежный партнер, компания подставила плечо и в сложных условиях пандемии. Эта поддержка колоссальна, - подчеркнул губернатор Курской области Роман Старовойт.