Коронавирус в Курске, последние новости на 31 мая 2020 года: больницы продолжают перепрофилировать под прием больных COVID-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 31 мая 2020 года.

В Курской области с 1 июня будут сняты ограничения по времени для занятий спортом на улице. Индивидуальные занятия спортом разрешены в том числе на открытых спортивных сооружениях – спортплощадках и стадионах. Соблюдение социальной дистанции обязательно.

Контактными и игровыми видами спорта заниматься по-прежнему запрещено. Приостановлена также деятельность объектов спорта всех форм собственности.

Корпус Городской больницы №1 Железногорска будет перепрофилирован под госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Несколько отделений – гериатрии, офтальмологии и ЛОР – ранее были временно переведены в другие медорганизации города.

Палаты переоборудованы по требованиям инфекционного отделения. В госпитале развернуты 60 коек, в том числе реанимационные, оснащенные аппаратами ИВЛ. Закончены строительные работы: электромонтаж, сделана разводка кислородной магистрали, блоки на шлюзах отделения, запущена хлораторная для очистки сточных вод, в середине июня будет поставлен газификатор.

Территориальный орган Росздравнадзора, комитет здравоохранения Курской области и региональное управление Роспотребнадзора в кратчайшие сроки проведут в Курской областной клинической больнице проверку по фактам, изложенным в письме медработников учреждения. Об этом сообщили в администрации региона.

В письме в частности говорилось, что руководство больницы "не подает в Управление Роспотребнадзора по Курской области списки контактных работников, которые лечили или осматривали пациентов с подтвержденным COVID-19. Инфицированные сотрудники не обследуются надлежащим образом и не выводятся на карантин".