«Сделаем вместе!»: 27 инициатив будут реализованы в Железногорске

Программа общегородских грантовых конкурсов «Сделаем вместе!» реализуется вот уже несколько лет подряд компанией «Металлоинвест» в Старом Осколе, Губкине, Новотроицке и Железногорске - четырех городах присутствия предприятий УК.

Цель конкурса - поддержка наиболее значимых гражданских проектов, направленных на решении важных социальных проблем.

На днях подвели итоги ежегодного грантового конкурса «Сделаем вместе!» - поддержку получат 94 инициативы, 27 из которых будут реализованы в Железногорске. Всего на реализацию проектов в жизнь будет потрачено 12 млн рублей.

Руководитель проектов управления внешних социальных программ УК «Металлоинвест» Наталия Шапошникова рассказала, что было принято решение объединить две грантовые программы «Сделаем вместе!» и «Здоровый ребенок». Таким образом, грантовый фонд вырос с 1,5 млн до 3-х млн рублей для каждого города присутствия, а в самом конкурсе появились новые номинации по оздоровлению детей дошкольного возраста, различные образовательные программы и методики:

- Такой подход призван вовлечь еще больше городских лидеров.

Церемония вручения сертификатов победителям прошла онлайн. Также победители познакомились с проектами других участников и обсудили ближайшие планы.

Волонтер корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!», работник МГОКа Сергей Лебедев поделился подробностями своего проекта:

- На базе нашего центра мы хотим открыть кабинет семейного психолога, чтобы родители могли лично общаться со специалистом и получать качественную профессиональную помощь для решения своих проблем. А на базе организации «Равенство» планируем открыть клуб родителей особенных детей, где взрослые смогут встречаться раз в неделю и обсуждать различные вопросы.

Еще один проект - «#Mediaшкола» - познакомит железногорских школьников с основами журналистики и мультипликации.

Срок реализации железногорских проектов-победителей - конец ноября 2020 года.

Кстати, число номинаций конкурса «Сделаем вместе!», как и число участников, растет с каждым годом. Среди восьми номинаций этого года самая популярная - «Открывая границы». Здесь были предложены образовательные проекты, идеи инклюзивного образования, современные методики в развитии детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Солнечный круг» железногорского Центра развития и социальной адаптации «Мы вместе» - один из них.