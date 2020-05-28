2020-05-28T14:59:36+03:00
Общество

Большой фильм-концерт Басты — цифровая премьерав Winkи more.tv

29 маяв 15:00 по московскому времени на more.tvи в видеосервисеWinkсостоится премьерасольного концертаБасты,который прошел 29 сентября 2018 года в Ростове-на-Дону
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Грандиозное шоуна стадионе «РостовАрена» в родном городе музыкантапосетило 36 тысяч человек.

Зрители Winkи more.tvувидят больше, чем просто концерт. Песни из разных альбомов Бастычередуются с монологоммузыканта, который был записан за день до выступления. Съемки проходили на крыше высотки, по соседству с домом,где вырос исполнитель. В интервью Бастарассказывает о родном городе, событиях прошлых лет, вспоминает о местах и людях, которые так или иначе оказали влияние на его творчество.

«В России есть много больших и маленьких городов, в которых я побывал и где мне по-настоящему комфортно. Но Ростов-на-Дону— это мой родной город, к нему я отношусь с особой теплотой и трепетом. О выступленияхздесь ямечталеще подростком. Мы выступили тогда с максимальным составом музыкантов.Наш концерт стал первым шоу на «Ростов Арене» после чемпионата мира по футболу. Очень хочется порадовать ростовчан, хочется, чтобы это особенное выступление увидели и в других городах»,—отметил Баста.

В подготовке концерта было задействовано более 500 специалистов разного профиля. Чтобы привезти из Москвы все необходимое для шоу оборудование потребовалось 20 огромных фур.

Проект WinkLiveстартовал в начале апреля и каждую пятницу представляет онлайн-концерты или записи живых выступлений российских групп и исполнителей разных жанров. Эти концерты неоднократно становились лидерами рейтинга просмотров в видеосервисеWink, а их общая аудитория составила уже около 3 миллионов человек.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопорталеwink.rt.ru).

more.tv — онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший в одном месте эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, собственные проекты в линейке moreoriginals, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, SamsungSmart TV и LG Smart TV (WebOS).

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,5 млн, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Дочерняя компания «Ростелекома» — оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoterScore) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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