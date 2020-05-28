Большой фильм-концерт Басты — цифровая премьерав Winkи more.tv

Грандиозное шоуна стадионе «РостовАрена» в родном городе музыкантапосетило 36 тысяч человек.

Зрители Winkи more.tvувидят больше, чем просто концерт. Песни из разных альбомов Бастычередуются с монологоммузыканта, который был записан за день до выступления. Съемки проходили на крыше высотки, по соседству с домом,где вырос исполнитель. В интервью Бастарассказывает о родном городе, событиях прошлых лет, вспоминает о местах и людях, которые так или иначе оказали влияние на его творчество.

«В России есть много больших и маленьких городов, в которых я побывал и где мне по-настоящему комфортно. Но Ростов-на-Дону— это мой родной город, к нему я отношусь с особой теплотой и трепетом. О выступленияхздесь ямечталеще подростком. Мы выступили тогда с максимальным составом музыкантов.Наш концерт стал первым шоу на «Ростов Арене» после чемпионата мира по футболу. Очень хочется порадовать ростовчан, хочется, чтобы это особенное выступление увидели и в других городах»,—отметил Баста.

В подготовке концерта было задействовано более 500 специалистов разного профиля. Чтобы привезти из Москвы все необходимое для шоу оборудование потребовалось 20 огромных фур.

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