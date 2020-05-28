В Курске «Ростелеком» меняет старые роутеры абонентов на новые

Вместо старых роутеров специалисты компании бесплатно устанавливают новые, двухдиапазонные.Всего в рамках программы сотрудникам «Ростелекома» предстоит заменить около восьми тысяч старых роутеров у абонентов. Сумма оплаты за аренду при этом не меняется.

В отличие от большинства устройств (помимо роутеров и других маршрутизаторов это, например, микроволновки), работающих только на частоте 2.4ГГц, новые роутеры могут транслироватьWi-Fi сеть и на частоте 5ГГц. И, таким образом, не «соперничать» с другими устройствами за скорость, не «резать» её. С начала года такие «приборы» появились почти у полутора тысяч абонентов «Ростелекома».

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Во главу угла компания ставитинтересыабонентов. Для того, чтобы им было комфортно пользоваться нашими услугами, "Ростелеком" проводит масштабную работу по модернизации, в том числе и оборудования, находящегося в аренде у клиентов. После замены роутеров скорость передачи данных увеличивается. Это особенно важно для тех, кто живёт в многоэтажках, где устройства из разных квартир, попадающие на одну частоту, снижают итоговую скорость доступа в интернет для пользователей. Новые роутеры, напротив, позволяют пользоваться беспроводным интернетом с телефонов, планшетов, на телевизорах с функцией SMART практически с той же скоростью, как при подключении по кабелю».

Алексей Николаевич, абонент-участник программы «Ростелекома» по замене оборудования:

«Мне позвонили и предложили поменять роутер. Я решил, что раз нет дополнительных условий, то почему бы и нет. И разницу почувствовал сразу! Работать стало проще, особенно созваниваться с коллегами из Москвы по видеосвязи. А ещё теперь смотрю фильмы с помощью приложения Wink, раньше приходилось сначала скачивать их на жёсткий диск, чтобы не было зависаний.Спасибо большое "Ростелекому" за такой неожиданный подарок!».

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoterScore) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за 1 квартал 2020 года составила 121,6 млрд руб., OIBDA достигла 47,1 млрд руб. (38,7% от выручки), чистая прибыль — 7,7 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».