В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес»

Коллекция будет постоянно пополняться, в том числе мировыми бестселлерами.

Благодаря аудиокнигам пользователи по всему миру совмещают чтение с домашними делами, занятиями спортом, вождением машины и т.д. Уже сейчас пользователи Wink могут выбрать для прослушивания классику и современную литературу, сказки и другие детские книги, издания для саморазвития и по психологии. Доступна синхронизация на разных устройствах — можно начать прослушивание книги на одном, а продолжить на другом устройстве с момента паузы. Аудиокниги можно скачать и слушать даже при отсутствии доступа в интернет.

Аудиокниги стали еще одним дополнительным сервисом в Wink наряду с караоке и облачными играми, который не связан напрямую с ТВ и видеоконтентом. Таким образом, Wink становится интегрированным поставщиком разнообразного контента для подписчика.

«Главный тренд этой весны — взрывной рост просмотров телевидения и кино в сервисе Wink на дополнительных экранах, в основном, на смартфонах. Семья может быть большой, интересы у всех разные, а использование мобильных приложений или сайта сервиса позволяет детям смотреть, а теперь и слушать что-то свое, пока родители смотрят телевизор. Также важно, что привычный контент можно взять с собой в дорогу и пользоваться при этом одним любимым приложением. Новый раздел с аудиокнигами будет полезен тем, кто не может следить за действием на экране, но может слушать, например, находясь за рулем автомобиля. Теперь можно сделать поездку не только полезной для семейных нужд, но и познавательной с хорошей аудиокнигой», — отметил директор по развитию направления «Видео» компании «Ростелеком» Антон Володькин.

Аудиокниги сегодня — самый быстрорастущий сегмент книжного рынка не только в России, но и в мире. По итогам прошлого года продажи аудиокниг в России превысили 1,5 млрд рублей, что составляет около 2,5% от всего книжного рынка. «ЛитРес» является лидером рынка лицензионных аудиокниг с самым большим каталогом бестселлеров и новинок. По данным Kantar TNS, доля сервиса — 72% в сегменте аудиокниг.

«Нам важно расширять партнерскую сеть так, чтобы аудитория “ЛитРес” росла и получала цифровой контент, в том числе эксклюзивы и новинки, не только одной из первых, но и в самом удобном для нее формате через привычные сервисы. В условиях ограниченного времени мы часто предпочитаем совмещать знакомство с книгой и выполнение других дел, поэтому аудиокниги от “ЛитРес” в сервисе Wink — прекрасная возможность для зрителя отвлечься от просмотра фильма и, например, переключиться на домашние дела, одновременно слушая свою любимую книгу», — подчеркнула заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческому направлению группы компаний «ЛитРес» Ирина Грааф.

Ранее, в конце 2019 года, «Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги», в котором представлено более 150 тысяч электронных книг: современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов.

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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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Группа компаний «ЛитРес» включает бренды «ЛитРес», MyBook, LiveLib, «ЛитРес: Самиздат», «ЛитРес: Чтец» и «ЛитРес: Библиотека».

«ЛитРес» — лидер на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта litres.ru насчитывает более 1 миллиона электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 48 000 бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 5 000 новых книг.

MyBook — крупнейший книжный сервис по модели подписки, который открывает доступ к каталогу из 250 000 электронных и аудиокниг: от художественных до научно-популярных книг и деловой литературы.

LiveLib — это крупнейший книжный рекомендательный сервис на русском языке с 5,5 млн аудиторией. Позволяет создавать личные коллекции, выбирать и обсуждать книги. На сайте — более 19 млн оценок пользователей и более миллиона рецензий как на новинки, так и на классические издания. Ежегодно сайт проводит книжную премию, в которой выбор делают не эксперты, а читатели. В голосовании «Выбор читателей 2019» за книги было отдано более 120 000 голосов. В 2011 году LiveLib стал лауреатом премии Рунета в категории «Наука и образование», получив специальный приз за самое большое количество рецензий.

«ЛитРес: Самиздат» — издательская платформа для независимых авторов с бесплатным доступом к 20 миллионам читателей. Уже более 19 000 авторов выбрали сервис для публикации своих произведений. Произведение можно выкладывать и по главам, сохраняя интригу для читателя, в рамках проекта «ЛитРес: Черновики». Когда текст будет загружен, книга попадет в крупнейшие онлайн-магазины и книжные сервисы: LitRes, Ozon, MyBook, Google Play, iBooks и другие (всего более 100 площадок).

«ЛитРес: Чтец» — проект, где любой желающий может стать «голосом» книги и получить авторские отчисления с продажи каждого озвученного им произведения. На данный момент в сервисе более 900 активных чтецов, более 4 000 книг и 240 000 проданных копий.

«ЛитРес: Библиотека» — проект, с помощью которого государственные публичные библиотеки могут выдавать своим посетителям электронные и аудиокниги, читатели при этом могут брать любые книги из ассортимента сроком до 14 дней. В 2019 году в рамках проекта было выдано более 1,4 млн книг. К проекту подключено 569 библиотечных систем и самостоятельных библиотек из 75 регионов РФ (около 8 535 библиотек-филиалов выдают доступ читателям): из них 124 библиотеки федерального и регионального уровня, 340 городских и 105 сельских библиотечных систем.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» — оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.