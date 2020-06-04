Куряне должны выбрать форму получения соцуслуг до 1 октября

До 1 октября федеральные льготники, в число которых входят ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалиды всех групп, дети-инвалиды и ряд других категорий, должны определиться с формой предоставления набора социальных услуг.

При этом гражданин может выбрать, получать ли ему социальные услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент; можно также часть - деньгами, а часть - услугами.

- С 1 февраля этого года денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1155,06 руб. в месяц и включает в себя обеспечение лекарствами на сумму 889,66 руб.; путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (на нее в месяц закладывается 137,63 руб.); бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (на это в месяц выделяется 127,77 руб.), - пояснили в администрации региона.

Если человек не определился с выбором, то набор социальных услуг ему предоставляется по умолчанию в натуральной форме.

Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно в «Личном кабинете» на сайте ПФР, на сайте госуслуг, в клиентской службе ПФР или в МФЦ (прием – только по предварительной записи).

Если ранее заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое не требуется, набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение.