Режим самоизоляции по коронавирусу: как в Курске будут проходить школьные экзамены?

Предварительные итоги учебного года, проведение в Курской области Единого государственного экзамена, поступление в вузы и учреждения среднего профессионального образования региона обсудили в Доме Советов.

На актуальные вопросы в сфере образования ответили заместитель губернатора Курской области Александр Чуркин, председатель областного комитета образования и науки Наталья Пархоменко и ее заместитель Елена Российская.

Закончился ли для всех учеников учебный год?

Учебный год завершился 22 мая только для обучающихся 1-8-х классов. Для 9-10-х классов он завершится 29 мая, для одиннадцатиклассников 5 июня.

Возникали ли проблемы с дистанционным образованием?

Да. Некоторые рекомендованные образовательные платформы работали с перебоями, в отдельных населенных пунктах была выявлена недостаточная скорость интернета, отсутствовали также технические возможности у некоторых обучающихся и педагогов.

Будут ли проведены экзамены в форме ОГЭ для девятиклассников?

Нет, они отменены. Девятиклассники получат аттестаты по итоговым оценкам на основании годовых.

Когда начнутся ЕГЭ для одиннадцатиклассников?

Их будут сдавать только те, кто поступает в этом году в вузы. Основной период ЕГЭ стартует 3 июля с географии, литературы и информатики. 29 и 30 июня будут проведены пробные экзамены.

Разрешено ли приходить в школы на консультации для подготовки к ЕГЭ?

Да, в регионе разрешено проводить индивидуальные консультации в школах с учениками 11-х классов. Если обучающийся не достиг совершеннолетия, то родители (законные представители) пишут заявление на имя руководителя о необходимости проведения с ребенком индивидуальных консультаций; совершеннолетние обучающиеся заявляют об этом лично.

Какие санитарные требования установлены при проведении ЕГЭ?

Будет проведена генеральная уборка помещений перед экзаменом и после него, при входе в помещение установлены дозаторы с антисептиками, осуществлена бесконтактная термометрия при входе в учебное заведение. Помимо этого, чтобы не допустить скопления детей, будет определен график прихода учеников; социальная дистанция в классах составит не менее 1,5 метра, обязательное использование масок и перчаток экзаменаторами.

Будет ли в этом году организован дополнительный этап ЕГЭ?

Да, он начнется с 3 августа. Как и в прошлом году, экзамены пройдут в установленных пунктах проведения.

Получат ли курские выпускники серебряные медали?

Серебряные медали выдаются по решению муниципалитета, они сохранят свою актуальность, но больший вес при поступлении в вуз имеют медали «За особые успехи в учении», которые выдаются вместе с аттестатом об общем образовании с отличием.

Как будет проходить выдача аттестатов в школах?

Их выдадут в индивидуальном порядке до 15 июня.

Будут ли организованы выпускные вечера в школах и бал выпускников?

О выпускных вечерах говорить рано. Их проведение будет возможно только в случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионе. Сейчас некоторые школы рассматривают проведение таких мероприятий в онлайн-формате.

Как будет организован учебный год в школах в следующем году?

1 сентября 2020 года учебный год начнется в очном формате.

Когда начнется приемная кампания в вузах и учреждениях среднего профессионального образования?

Она стартует в июне. Как только ребята получат аттестаты, можно подавать документы. Формат подачи документов в этом году дистанционный. Зачисление пройдет в три этапа; в первую очередь льготная категория граждан, а потом все остальные. Вузы получат доступ к базе с результатами ЕГЭ, которую сформирует Рособрнадзор.

Какое количество бюджетных мест будет предоставлено в этом году в вузах и учреждениях среднего профессионального образования?

В вузах Курской области количество бюджетных мест составляет 3448, в учреждениях среднего профессионального образования – около 6 тысяч.

Как студентам-выпускникам защищать дипломы?

В этом году защита дипломов пройдет дистанционно.