Коронавирус в Курске, последние новости на 4 июня 2020 года: с понедельника открываются стоматологические клиники

С 8 июня в Курской области откроют плановый прием стоматологии. Для возвращения к полноценной работе всей поликлинической сети разрабатывается методика, которая предусмотрит безопасные условия для пациентов и врачей.

По данным оперативного штаба на 7:30 3 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3199 (+76) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

В органах ЗАГС региона личный прием граждан до 14 июня временно ограничен. В том случае, если визит необходим, учреждения принимают по предварительной записи.

С понедельника, 8 июня, дежурные группы заработают во всех детсадах Курской области, сообщили в администрации региона.

Прокуратурой Курской области по результатам проверки исполнения законодательства о здравоохранении в медицинских учреждениях региона, в том числе по обращению работников БМУ «Курская областная клиническая больница», установлены случаи несвоевременного отстранения от работы инфицированных медицинских работников.

Коронавирусная инфекция 3 июня подтвердилась у первого заместителя губернатора Курской области Станислава Набоко. У него повышенная температура, но средняя степень протекания заболевания позволяет Станиславу Юрьевичу находиться в домашних условиях.

В Курской области тесты на антитела к COVID-19 делают медработникам и экстренным пациентам. Исследования проводят в нескольких медучреждениях.

Более 6200 курских семей получили единоразовую помощь в виде продуктовых наборов. Их доставляют добровольцы в рамках акции #МыВместе.