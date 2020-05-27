Металлоинвест продолжает реализацию курса на динамичное развитие

Компания Металлоинвест опубликовала отчет о финансовых результатах по МСФО за первый квартал 2020 года.

Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Управляющей компании «Металлоинвест» подчеркнул, что в первом квартале 2020 года Компания увеличила объемы производства и отгрузки основных видов продукции по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

- Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 534 миллиона долларов, продемонстрировав уверенный рост около 34% к уровню четвертого квартала прошлого года. Аналогичное сравнение к первому кварталу 2019 года имеет противоположную динамику, что главным образом обусловлено снижением мировых цен на окатыши и стальную продукцию год к году. При этом рентабельность EBITDA сохраняется на высоком уровне – 34,8%. Компания продолжает поддерживать комфортный уровень долговой нагрузки – показатель Чистый долг / EBITDA LTM составил 1,46x на конец отчетного периода, что вместе с низкой долей краткосрочных заимствований (около 7%) обеспечивает необходимую финансовую стабильность, - прокомментировал итоги первого квартала Воронов.

Финансовые результаты компании таковы:

- Выручка 1 536 млн долл. (-17,2% по сравнению с 1К 2019)

- EBITDA 534 млн долл. (-26,8%)

- Рентабельность EBITDA 34,8% против 39,3% в 1К 2019

- Чистая прибыль 83 млн долл. (-84,6%)

- Общий долг 3 768 млн долл. (-7,2% по сравнению с 31 декабря 2019 г.)

- Чистый долг / EBITDA LTM 1,46x против 1,49x на 31 декабря 2019 г.

- Капитальные затраты 84 млн долл. (-4,5%)

Производственные результаты:

- Железная руда 10,3 млн тонн (+7,2%)

- Окатыши 7,1 млн тонн (+3,4%)

- ГБЖ/ПВЖ 2,1 млн тонн (+3,2%)

- Чугун 0,7 млн тонн (+1,5%)

- Сталь 1,3 млн тонн (+7,3%)

Также первый квартал 2020 года был отмечен рядом ключевых корпоративных событий. Это:

- Ввод в эксплуатацию МНЛЗ №3 на ОЭМК после завершения технического перевооружения

- Утверждение Экологической программы на 2020–2025 гг. с инвестициями более 21 млрд руб.

- Размещение рублевых облигаций серии БО-04 на сумму 10 млрд руб.

- 27 апреля безвременно ушел из жизни генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев. Это огромная и невосполнимая утрата для Компании и ее многотысячного коллектива.

Команда Металлоинвеста продолжает реализацию курса на динамичное развитие, определенного под руководством Андрея Варичева. Компания подтверждает приверженность своим ключевым приоритетам и бизнес-стратегии, - отметил Назим Эфендиев, Генеральный директор Управляющей компании «Металлоинвест».