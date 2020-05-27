2020-05-26T21:54:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 27 мая 2020: куряне могут посещать леса для занятий спортом

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на 27 мая 2020 года, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
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Заниматься спортом в лесу можно утром и вечеромЗаниматься спортом в лесу можно утром и вечеромФото: Из архива "КП"
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В Курской области отменили особый противопожарный режим в лесах. Исходя из требований соблюдения режима самоизоляции, посещать леса на сегодняшний день можно только для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе с 05:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00.

По данным оперативного штаба на 7:30 26 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 648 (+67 за сутки) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области на сегодняшний день скончались девять человек с диагнозом коронавирус. В том числе за последние сутки скончалась женщина 61 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 26 мая 2020 года составило 1020 человек. В том числе 107 пациентов выписали за последние сутки.

Прокуратура Центрального административного округа Курска провела проверку соблюдения прав медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, на получение стимулирующих выплат.

Курская область входит в группу регионов с высокими темпами распространения коронавируса среди регионов ЦФО. Наибольший темп отмечен в Костромской области - раз в 11 дней, наименьший - в Тверской 28 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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