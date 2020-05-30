Коронавирус в Курске, последние новости на 30 мая 2020: с 1 июня куряне могут посещать парки и детские площадки

С учетом рекомендаций главного санитарного врача Курской области, с 1 июня стартует первый этап снятия ограничительных мер. Открываются спортивные площадки на открытом воздухе, парки, детские зоны, а также непродовольственные магазины. Разрешается посещать кладбища и отменяется двухнедельный карантин для приехавших из других регионов.

Масочный режим продолжает действовать. Контроль за ношением масок ужесточается. В общественных местах необходимо держать друг от друга безопасную дистанцию — 1,5-2 метра.

По данным оперативного штаба на 7:30 29 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 851 (+64) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

С 1 июня куряне смогут вновь воспользоваться льготными транспортными картами для оплаты проезда. Сняты ограничения на использование социальных проездных билетов в общественном транспорте, включая автобусы, троллейбусы и трамваи.

С июня «Курскоблвидеофонд» запускает проект «Открытый экран». Бесплатно на открытых площадках будут показывать кино во всех районах области. Будут организованы места для зрителей, также можно будет смотреть фильмы из своей машины.

В Курске запустили новую линию по производству одноразовых медицинских масок. Она может выпускать до 2,5 млн штук средств индивидуальной защиты в месяц.