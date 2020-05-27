Плюс 2 миллиарда рублей на здравоохранение

Два миллиарда рублей выделены компанией Металлоинвест на программу поддержки медицинских учреждений. Одна из важных составляющих программы – противодействиераспространению коронавирусной инфекции. Также за счет выделенных средств будет в целом укрепляться система здравоохранения в регионах присутствия Компании.

По словам генерального директора УК «Металлоинвест» Назима Эфендиева, главная задача Компании - защитить здоровье сотрудников и жителей городов присутствия. В рамках программы поддержку получат медицинские организации Старого Оскола, Губкина (Белгородская область), Железногорска (Курская область) и Новотроицка (Оренбургская область), а также областных центров и близлежащих городов (Курска, Белгорода, Оренбурга и Орска).

- Мы всегда стремились содействовать повышению эффективности медицины. Сегодняшняя программа - результат глубокого анализа потребностей региональных медицинских учреждений в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Каждая из позиций в перечне проработана совместно с организациями здравоохранения, администрациями регионов и носит адресный характер. Принятые меры повысят устойчивость медицины в наших городах на долгосрочной основе.

Планируется, что за счет выделенных средств больницы получат компьютерные томографы, аппараты искусственной вентиляции легких, газоанализаторы крови, кислородные концентраторы, а также специализированный автотранспорт.

Также Металлоинвест профинансирует ремонт больниц, который необходим для установки нового оборудования и развертывания дополнительного коечного фонда для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В Железногорской городской больнице будет создано 60 новых коек, закуплено три автомобиля неотложной помощи, оборудование для реанимации.

А в Старооскольскую и Губкинскую больницы закупят автомобили скорой помощи.

Конечно же, в рамках поддержки здравоохранения уже сейчас закупаются в рамках программы средства индивидуальной защиты и дезинфекции для медиков, а также лекарственные препараты.

При поддержке ФМБА открываются современные клинико-диагностические лаборатории для обследований на COVID-19 и другие виды вирусных инфекций.

Металлоинвест обеспечит поставку диагностического оборудования для Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна. Центр - стратегический партнер Компании в сфере здравоохранения. Высококвалифицированные специалисты института будут консультировать коллег из регионов, проводить дистанционное обучение.

Также значительные средства направлены на развитие собственной диагностической базы корпоративных медицинских организаций «ЛебГОК-Здоровье» в Старом Осколе и ЧЛПУ «Амбулатория» в Железногорске.

До этого более 100 млн рублей компания направила на поддержку государственных учреждений здравоохранения Белгородской, Курской и Оренбургской областей.

А сотрудники Металлоинвеста получили по 10 тысяч рублей на покупку средств защиты. Коллектив предприятий обеспечен индивидуальными наборами для охраны здоровья.