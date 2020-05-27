В Курской области откроют 51 пляж

В 2020 году в Курской области будут функционировать 51 муниципальный пляж. На сегодняшний день еще не принято решение о переносе купального сезона, поэтому, согласно региональному нормативному акту, он должен начаться 1 июня. К этому сроку планируется подготовить к эксплуатации все официальные места отдыха.

Работа стартовала в Курчатове, администрацией города подана заявка на оборудование одного пляжа за торговым центром. Второй пляж, который ежегодно принимал отдыхающих, будет летом обновляться в рамках проекта «Теплый берег».

- Буквально в ста метрах от официального места отдыха есть и дикий пляж. Запретить посещать его в купальный сезон мы не можем, поэтому примем меры для обеспечения безопасности жителей – планируем создать здесь спасательный пост, - отмечает Сергей Федористов, начальник Управления ГО и ЧС Курчатова. – Хочется еще раз напомнить жителям и гостям нашего города, чтобы они учитывали складывающиеся эпидемиологические условия, соблюдали правила поведения на водных объектах, прежде всего – выбирали для отдыха официальные пляжи.

На пляже должен быть выполнен ряд мероприятий. Недостатки включаются в итоговый акт, и только после их устранения пляж может начать работу.

- В обязательном порядке на пляже должен работать обученный спасатель, у которого должны быть спасательные средства (жилеты, круги), лодка, медицинская аптечка. Граница пляжа по воде и суше должны быть строго определены. Для детей необходимо оборудовать и огородить купальню, - отмечает Александр Филаткин, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Курской области. – Спасатель должен постоянно контролировать количество отдыхающих на пляже. Если люди находятся в воде – то и спасатель должен на лодке быть рядом с водной границей пляжа и напоминать отдыхающим и запрете заплывать «за буйки».

Помимо этого администрация обновляет и ремонтирует инфраструктуру (кабинки для переодевания, зонтики, лавочки), завозит песок, чистит береговую линию и дно водоема, устанавливает информационный стенд.

Также в Курчатове прошло обучение группы спасателей, которые будут обеспечивать безопасность людей на пляжах – представители Курчатовского и Рыльского районов и города Курчатова прошли теоретическую и практическую часть. Преподаватели областного Учебно-методического центра ГО и ЧС рассказали о правилах оказания первой помощи тонущему человеку, а инспекторы ГИМС непосредственно на водном объекте обучили правилам использования средств спасения.

На сегодняшний день обследовано уже пять пляжей. Инспекторам ГИМС предстоит ещё напряженная работа по проверке оставшихся 46 объектов отдыха. Согласно графика, завершить все мероприятия необходимо до 4 июня.