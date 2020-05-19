2020-05-19T12:20:35+03:00
Общество

«Ростелеком» провёл интернет в посёлок Тим Курской области

Специалисты «Ростелекома» провели интернет в посёлок городского типа Тим в Курской области
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Понадобилось проложить 24 км оптоволокна, чтобы более чем в тысячу домов и квартир пришёл высокоскоростной интернет и появилась возможность пользоваться интерактивным телевидением, видеонаблюдением и другими сервисами и услугами компании.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В этом году мы поставили перед собой глобальную задачу – подключить к интернету как можно больше районов. За первые пять месяцев мы охватили оптикой Дмитриев, Пристень, Хомутовку, Конышевку, Льгов. Теперь и в Тиме и взрослым, и подросткам будет проще выполнять свою работу: кому-то удалённую, а кому-то домашнюю. И отдыхать, конечно. Уверен, что жители оценят не только высокую скорость и качество интернета, но и дополнительные цифровые сервисы, такие как Wink и "Ростелеком Лицей"».

Одним из первых интернет и интерактивное ТВ «Ростелекома» в Тиме подключил Алексей Гамов:

«Я использую интернет для того, чтобы отдыхать и оставаться в курсе событий. Конечно, по сравнению с ADSL, вижу разницу: небо и земля. Всё быстренько, всё замечательно работает».

До 31 мая провайдер открыл доступ ко всем материалам на портале «Ростелеком Лицей» всего за 1 рубль. Родители и дети смогут найти здесь видеоуроки по разным предметам – от русского языка и математики до английского и обществознания. Весь контент разделён по классам, поэтому сориентироваться с выбором достаточно просто. Для старшеклассников представлен набор занятий для подготовки к ЕГЭ, консультации преподавателей ведущих школ России. Найти полезные записи смогут и родители детей дошкольного возраста. Материалы для самых маленьких представлены в виде мультфильмов, а уроки проходят в игровом формате.

Чтобы воспользоваться возможностями сервиса «Ростелеком Лицей» нужно оформить подписку на сайте https://lc.rt.ru/ .

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 2019 год составила 337,4 млрд руб., OIBDA достигла 106,5 млрд руб. (31,6% от выручки), чистая прибыль — 16,5 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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