2020-05-28T14:09:30+03:00
Общество

«Сделаем вместе!»: как в Курской области реализуют гражданские проекты

В Железногорске определили 27 победителей грантового конкурса
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Интерес к грантовому конкурсу растет в Железногорске год от годаИнтерес к грантовому конкурсу растет в Железногорске год от годаФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В Курской области подведены итоги V грантового конкурса «Сделаем вместе!», который проходит по инициативе компании «Металлоинвест».

Любопытно, что в 2020 году выросло число социально-значимых проектов, которые получат поддержку в рамках конкурса. Их – 27! Это на девять больше, чем в 2019. А в общей сложности на воплощение проектов-победителей в жизнь пойдет 3 млн рублей. Плюс еще 150 тыс. рублей будет перечислено в рамках софинансирования проекта индивидуальным предпринимателем А.Сунсиным.

Так, для самых маленьких жителей Железногорска - от года до двух лет – будет реализован проект «Теремок для малышей». Его предложил детский сад №18, в котором действуют единственные в Железногорске ясельные группы. «Теремок для малышей» - это программа, которая облегчит процесс адаптации малышей к саду с помощью интересных игр, ярких игрушек и совместных с родителями мероприятий. Кстати, одна из групп сада уже оснащена современным развивающим оборудованием в рамках участия в программе Металлоинвеста «Здоровый ребенок». Теперь добрые перемены произойдут и второй ясельной группе.

Безопасности детей посвящен проект Совета отцов во главе с Владимиром Тюфекчиевым, которого жители Железногорска уже хорошо знают по фестивалям «ПАПАЗОНА», «День живой истории».

В рамках нового проекта датчики задымления, сигнализирующие в случае пожара о необходимости покинуть помещение, получат нескольких семей Железногорска, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Интерес к грантовому конкурсу растет в Железногорске год от года. Поэтому среди победителей – и новые авторы, и участники конкурса прошлых лет. Все проекты, предложенные железногорцами, направлены на помощь социально незащищенным группам населения, развитие творческого и физического потенциала детей.

А общий грантовый фонд конкурса в 2020 году во всех городах присутствия компании (Железногорске, Губкине, Старом Осколе и Новотроицке) составляет 12 млн рублей.

Церемония награждения победителей и вручение грантов состоится 3 июня в 14:00 на платформе Zoom - в онлайн-формате.

Подробная информация и список победителей – на сайте https://vmeste.zhel.city/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не жалели женщин и детей: в Оренбурге задержали подозреваемых в трех громких убийствах
Неуловимые киллеры жестоко расправлялись с жертвами и всегда выходили сухими из воды. До недавнего времени никто не подозревал, что за чередой убийств стоят одни и те же люди
Около 10 млн рублей в Воронежской области направлено в I квартале на компенсационные выплаты на питание беременным, детям и кормящим матерям
Выплаты для всех категорий получателей в 2020 году были проиндексированы, а условия их получения уточнены поправками в региональный закон, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Новости 24
Три населенных пункта под Курском остались без света
В Курской области заработала служба санавиации
В Курске высадят рябины, розы и многолетние кустарники
В Кореневском районе под Курском отремонтируют дороги
В Курске косят траву, облагораживая газоны
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: у водителей общественного транспорта проверяют наличие масок
Курские спасатели взяли под контроль 14 низменных участков
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: учителей просят ответить на вопросы о детском отдыхе
Под Курском незаконно вырубили лес на два миллиона рублей
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда начнут работать автошколы?
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда откроются детсады?
Курская пенсионерка передала данные мошенников в полицию
Курянам вернут незаконно собранные УК деньги
В Курске отключат свет
Курян предупредили о грозе и граде
У курянки украли кошелек из тележки в магазине