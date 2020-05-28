«Сделаем вместе!»: как в Курской области реализуют гражданские проекты

В Курской области подведены итоги V грантового конкурса «Сделаем вместе!», который проходит по инициативе компании «Металлоинвест».

Любопытно, что в 2020 году выросло число социально-значимых проектов, которые получат поддержку в рамках конкурса. Их – 27! Это на девять больше, чем в 2019. А в общей сложности на воплощение проектов-победителей в жизнь пойдет 3 млн рублей. Плюс еще 150 тыс. рублей будет перечислено в рамках софинансирования проекта индивидуальным предпринимателем А.Сунсиным.

Так, для самых маленьких жителей Железногорска - от года до двух лет – будет реализован проект «Теремок для малышей». Его предложил детский сад №18, в котором действуют единственные в Железногорске ясельные группы. «Теремок для малышей» - это программа, которая облегчит процесс адаптации малышей к саду с помощью интересных игр, ярких игрушек и совместных с родителями мероприятий. Кстати, одна из групп сада уже оснащена современным развивающим оборудованием в рамках участия в программе Металлоинвеста «Здоровый ребенок». Теперь добрые перемены произойдут и второй ясельной группе.

Безопасности детей посвящен проект Совета отцов во главе с Владимиром Тюфекчиевым, которого жители Железногорска уже хорошо знают по фестивалям «ПАПАЗОНА», «День живой истории».

В рамках нового проекта датчики задымления, сигнализирующие в случае пожара о необходимости покинуть помещение, получат нескольких семей Железногорска, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Интерес к грантовому конкурсу растет в Железногорске год от года. Поэтому среди победителей – и новые авторы, и участники конкурса прошлых лет. Все проекты, предложенные железногорцами, направлены на помощь социально незащищенным группам населения, развитие творческого и физического потенциала детей.

А общий грантовый фонд конкурса в 2020 году во всех городах присутствия компании (Железногорске, Губкине, Старом Осколе и Новотроицке) составляет 12 млн рублей.

Церемония награждения победителей и вручение грантов состоится 3 июня в 14:00 на платформе Zoom - в онлайн-формате.

Подробная информация и список победителей – на сайте https://vmeste.zhel.city/