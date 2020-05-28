Купальный сезон 2020: полный список городских пляжей

Из-за распространения коронавирусной инфекции дата начала купального сезона еще не определена. Однако работа по подготовке городских пляжей началась.

- В обязательном порядке на пляже должен работать обученный спасатель, у которого должны быть спасательные средства (жилеты, круги), лодка, медицинская аптечка. Граница пляжа по воде и суше должны быть строго определены. Для детей необходимо оборудовать и огородить купальню, - отмечает Александр Филаткин, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Курской области. – Спасатель должен постоянно контролировать количество отдыхающих на пляже. Если люди находятся в воде – то и спасатель должен на лодке быть рядом с водной границей пляжа и напоминать отдыхающим и запрете заплывать «за буйки».

Специалисты проведут очистку дна водоемов и территорий пляжей от стекла, острых камней, коряг, благоустроят береговую зону.

Проведено обследование дна в акваториях всех пляжей. На базе учебно-методического центра ГО и ЧС Курской области прошли обучение будущие спасатели.

В этом году в Курске будут работать шесть муниципальных и два частных пляжа.

В Центральном округе:

- пляж № 1, у переходного моста, парк им. 50-летия ВЛКСМ, р. Тускарь;

- пляж № 2, у центра ГИМС ГУ МЧС РФ по Курской области, р. Тускарь;

- пляж «Олимпийский» в районе ул. Олимпийская, р. Тускарь.

В Сеймском округе:

- пляж «Ермошкино озеро», в районе ул. Гагарина;

- пляж в районе ОАО «Элеватормельмаш», р. Сейм;

- частный пляж «Здоровье», р. Сейм.

В Железнодорожном округе:

- пляж в районе стадиона «Локомотив», р. Тускарь;

- частный пляж «Городской» у Кировского моста, р. Тускарь.