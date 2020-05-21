Обстановка в Курской области на 21 мая 2020 года: погода, радиационный фон, прогноз ДТП

«Ребенок во мне умер, а врачи не заметили!»: сибирячка ослепла после того, как беременная попала в больницу

Женщина выжила, но стала инвалидом. Вот уже семь лет Ольга пытается разобраться в своем деле, несмотря на потерю главного вещдока