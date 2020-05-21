Обстановка в Курской области на 21 мая 2020 года: погода, радиационный фон, прогноз ДТП
21 мая будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 8-13 м/с. Температура: - по области ночью 0-5º тепла, днем 10-15º.
Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 м.
Сохраняется вероятность возникновения единичных случаев заболевания животных особо опасными инфекционным и заболеваниями (бешенство животных).
В связи с распространением особого опасного инфекционного заболевания – коронавирус, сохраняется вероятность возникновения случаев заболевания людей.
На территории области за сутки зарегистрировано 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (всего с нарастающим итогом – 2177 человек).
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.
По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и КТ «АСКРО» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,13 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.
По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.
21 мая на большей территории области ожидается 1 класс пожарной опасности, в Рыльском районе – 2 класс пожарной опасности.
Геомагнитная обстановка в норме.
Опасные метеорологические явления: утром 21 мая - заморозки до минус 1 градуса мороза.
Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с возникновением дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, обусловленные количеством аварийно-опасных участков, наличием не-оборудованных железнодорожных переездов, нарушением скоростного режима, технической неисправностью, нарушением эксплуатации транспортных средств:
- трасса М-2 «Крым»:
Курский р-н (522-523 км, 524-526 км, 534-536 км).
- трасса А-142 «Тросна-Калиновка»:
Железногорский р-н (30-32 км, 39-40 км); Дмитриевский р-н (66 км).
- трасса Р-298 (А-144) «Курск-Борисоглебск»:
Тимский р-н (72-74 км);
Курский р-н (14-15 км).
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 ДТП.
По сравнению с предыдущими сутками (зарегистрировано 1 ДТП), количество ДТП не изменилось.
21 мая существенного увеличения количества ДТП на территории Курской области не прогнозируется.
Работа оперативных групп МПСГ по контролю обстановки на автодорогах федерального значения не проводится и не запланирована.
ИСТОЧНИК KP.RU