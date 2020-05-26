Коронавирус в Курске, последние новости на 26 мая 2020: обследование прошли порядка 46 тысяч человек

На текущий момент в Курской области обследование на коронавирус прошли 45 732 человек, из них 25 089 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии. Исследования также проводятся на базе Курского областного кожно-венерологический диспансера и в инфекционной больнице им. Семашко.

По данным оперативного штаба на 7:30 25 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2581 (+74) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 25 мая 2020 года составило 913 человек. В том числе за последние сутки выписано 27 человек.

В эти выходные сотрудники окружных администраций и городского управления по делам ГО и ЧС провели рейды по пресечению нарушений предприятиями потребительской сферы распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности».

По данным расчетов аналитиков Информационного центра по ситуации с коронавирусом в России, в Курской области на 100 тысяч человек приходится 230,6 выявленных случаев заболевания коронавирусом. За прошедшую неделю данный показатель увеличился на 50 пунктов (в начале прошлой недели он находился на отметке 180 человек на 100 тысяч).

В Курской области продолжается всероссийская акция по предоставлению бесплатных продуктовых наборов пожилым гражданам. Уже раздали 15 тысяч таких наборов. Еще три тысячи собраны, их выдадут в ближайшее время.