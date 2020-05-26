2020-05-25T14:27:38+03:00
Общество

Обстановка в Курской области на 26 мая 2020 года: погода, радиационный фон, прогноз ДТП

Воздух прогреется до +16
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе ожидается потеплениеВ регионе ожидается потеплениеФото: Светлана ВОЛКОВА
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26 мая будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди. Ветер восточный четверти ночью 3-8, днем 8-13 м/с. Температура по области ночью 5-10º тепла, днем 11-16º.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 м.

Сохраняется вероятность возникновения единичных случаев заболевания животных особо опасными инфекционным и заболеваниями (бешенство животных).

В связи с распространением особого опасного инфекционного заболевания – коронавирус, сохраняется вероятность возникновения случаев заболевания людей.

На территории области за сутки зарегистрировано 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (всего с нарастающим итогом – 2581 человек).

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и КТ «АСКРО» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,11 до 0,14 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

26 мая на большей территории области ожидается 1-й класс пожарной опасности, местами 2 (в Железногрском, Поныровско районах и Железногрске).

26 мая в Курской области запланирована работа 9 ОГ КЛХ Курской области по контролю за лесопожарной обстановкой (Горшеченский, Дмитриевский, Железногрский, Золотухинский, Льговский, Рыльский, Суджанский, Советский, Хомутовский районы).

Геомагнитная обстановка в норме.

Сохраняется вероятность дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, обусловленные количеством аварийно-опасных участков, наличием не-оборудованных железнодорожных переездов, нарушением скоростного режима, технической неисправностью, нарушением эксплуатации транспортных средств:

-трасса М-2 «Крым»:

Курский р-н (522-523 км, 524-526 км, 534-536 км).

- трасса А-142 «Тросна-Калиновка»:

Железногорский р-н (30-32 км, 39-40 км); Дмитриевский р-н (66 км).

- трасса Р-298 (А-144) «Курск-Борисоглебск»:

Тимский р-н (72-74 км);

Курский р-н (14-15 км).

За прошедшие сутки зарегистрировано пять пожаров.

По сравнению с предыдущими сутками (зарегистрировано 4 пожара), количество пожаров увеличилось на один.

С учетом анализа состояния ЛЭП и связи, на территории Курской области ожидается возникновение техногенных ЧС локального характера, обусловленных обрывом ЛЭП и линий связи вследствие их износа.

Наиболее вероятно возникновение нарушения электроснабжения в Конышевский и Курчатовский районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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