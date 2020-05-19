Обстановка в Курской области на 19 мая 2020 года: погода, радиационный фон, прогноз ДТП

19 мая в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западной четверти 7-12, ночью местами порывы 15-17 м/с. Температура: - по области ночью 1-6º тепла, днем 10-15º.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 м.

Сохраняется вероятность возникновения единичных случаев заболевания животных особо опасными инфекционным и заболеваниями (бешенство животных).

В связи с распространением особого опасного инфекционного заболевания – коронавирус, сохраняется вероятность возникновения случаев заболевания людей.

На территории области за сутки зарегистрировано 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (всего с нарастающим итогом – 2015 человек).

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и КТ «АСКРО» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,13 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха в Курской области не зарегистрировано.

19 мая на всей территории области ожидается 2 класс пожарной опасности.

19 мая в Курской области запланирована работа по контролю за лесопожарной обстановкой (Горшеченский, Дмитриевский, Железногорский, Золотухинский, Курский, Льговский, Обоянский, Рыльский, Суджанский, Солнцевский, Советский, Хомутовский, Щигровский районы).

Геомагнитная обстановка в норме.

Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня , связанных с возникновением дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, обусловленные количеством аварийно-опасных участков, наличием не-оборудованных железнодорожных переездов, нарушением скоростного режима, технической неисправностью, нарушением эксплуатации транспортных средств:

- трасса М-2 «Крым»:

Курский р-н (522-523 км, 524-526 км, 534-536 км).

- трасса А-142 «Тросна-Калиновка»:

Железногорский р-н (30-32 км, 39-40 км); Дмитриевский р-н (66 км).

- трасса Р-298 (А-144) «Курск-Борисоглебск»:

Тимский р-н (72-74 км);

Курский р-н (14-15 км).

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре ДТП.

По сравнению с предыдущими сутками (зарегистрировано 4 ДТП), количество ДТП не изменилось.

19 мая существенного увеличения количества ДТП на территории Курской области не прогнозируется.

Работа оперативных групп МПСГ по контролю обстановки на автодорогах федерального значения не проводится и не запланирована.

С помощью 13 камер Росавтодор осуществляется контроль за состоянием дорожного полотна и параметрах метеорологической обстановкой на участках федеральных автомобильных трасс (на 459, 495, 528, 557, 585 км трассы М-2; на 40, 54, 88 км трассы А-142; на 16, 49, 72, 138 км трассы Р-298 (А-144).

С учетом анализа состояния ЛЭП и связи, на территории Курской области ожидается возникновение техногенных ЧС локального характера, обусловленных обрывом ЛЭП и линий связи вследствие их износа, погодными условиями (ночью местами порывы ветра до 15-17 м/с).

Наиболее вероятно возникновение нарушения электроснабжения в Касторенском и Горшеченском районах.

Существует вероятность обрушения слабоукрепленных, ветхих, широкоформатных и рекламных конструкций (источник – ночью местами порывы ветра до 15-17 м/с).

С учетом анализа состояния сетей водоснабжения наиболее вероятно возникновение техногенных ЧС локального характера, обусловленных нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, нарушениями в системе ЖКХ: в Курске, а также в Курском, Курчатовском районах.

На территории области в связи с несоблюдением правил пожарной безопасности, в том числе правил эксплуатации газового и электрооборудования, сохранится вероятность возникновения пожаров в жилом секторе, складских, производственных помещениях, садово-дачных кооперативах, взрывов бытового газа в частных жилых домах.