2020-05-18T11:52:57+03:00
Общество

Монтажник строить и жить помогает! «Ростелеком» объявляет набор сотрудников в Курской области

В период, когда многие производства закрыты, а средний и малый бизнес переживает далеко не лучшие времена, есть компании, которые продолжают не только осуществлять деятельность, но и предоставлять рабочие места
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Курский филиал «Ростелекома», например, ищет монтажников телекоммуникационных систем.

Для того, чтобы подключать абонентов по оптическим и медным линиям связи, прокладывать кабель как внутри помещений, так и снаружи, настраивать оборудование клиентов – роутеры, приставки, телевизоры, а также объяснять, какие именно услуги будут работать у клиентов, просто необходимы грамотные специалисты.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В связи с тем, что многие перешли в режим удалённой работы, интернет потребовался курянам не только в многоэтажках, где обычно связь предлагают сразу несколько провайдеров, но и в районах, откуда учителя ведут дистанционные уроки, дети – учатся, а их родители программируют, занимаются редакторской, аналитической и другими видами работ, для которых нужен стабильный интернет. Поэтому нам срочно требуются специалисты, которые помогут предоставлять услуги клиентам, будут подключать их в срок без длительных ожиданий».

Всем сотрудникам, которые занимаются поддержкой работы Сети, лично общаются с абонентами, подключают их к интернету, выдаются индивидуальные средства защиты: перчатки, маски, очки, санитайзеры.

Наталья Сошникова, HR бизнес-партнёр курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«К соискателю предъявляются определённые требования: во-первых, нужно уметь пользоваться компьютером, чтобы заполнять отчёты о проделанной работе, во-вторых, сотруднику понадобится смартфон, работающий на платформе Android, так как договоры с абонентами сейчас заключаются с помощью программы «Цифровой монтажник» бесконтактным способом, ну, а в-третьих, очень пригодится личный автомобиль, чтобы выезжать на места подключений. Остальному опытные специалисты научат».

Работу монтажника можно совмещать с основной, так как с сотрудником заключается договор гражданско-правового характера (ГПХ). Оплата сдельная, зависит от количества выполненных подключений. А их круглый год – хоть отбавляй. И благодаря ненормированному рабочему дню, решать поставленные задачи можно в удобное для сотрудника и клиента время, не ограничиваясь стандартными рамками рабочего графика. Кроме того, каждый специалист имеет возможность дополнительного заработка за продажи услуг и оборудования "Ростелекома". В среднем специалисты-монтажники получают от 40 тысяч рублей в месяц. Без задержек.

По вопросам трудоустройства следует обращаться по телефону +7 (4712) 54-52-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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