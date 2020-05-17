Обстановка в Курской области на 17 мая 2020 года: погода, радиационный фон, ситуация на дорогах

17 мая в регионе будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 4-9, днем 9-14 м/с. Температура по области ночью 4-9º тепла, днем 13-18º.

Сохраняется вероятность единичных случаев заболевания животных особо опасными инфекционным и заболеваниями (бешенство животных). В связи с распространением особого опасного инфекционного заболевания – коронавирус, сохраняется вероятность возникновения случаев заболевания людей.

На территории области за сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (всего с нарастающим итогом – 1855 человек).

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и КТ «АСКРО» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,13 мкЗв/час.

Экологическая обстановка устойчивая. По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

Чрезвычайных ситуаций и происшествий из-за маловодия на реках Курской области не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка в норме. 16 мая в области установился 1 класс пожарной опасности. 17 мая на всей территории области ожидается 2 класс пожарной опасности.

Геомагнитная обстановка в норме. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения: трасса М-2 «Крым»: Курский р-н (522-523 км, 524-526 км, 534-536 км). - трасса А-142 «Тросна-Калиновка»: Железногорский р-н (30-32 км, 39-40 км); Дмитриевский р-н (66 км). - трасса Р-298 (А-144) «Курск-Борисоглебск»: Тимский р-н (72-74 км); Курский р-н (14-15 км).

За прошедшие сутки зарегистрировано одно ДТП. По сравнению с предыдущими сутками количество ДТП не изменилось. 17 мая увеличение количества ДТП в Курской области не прогнозируется.

С помощью 13 камер Росавтодор осуществляется контроль за состоянием дорожного полотна и параметрах метеорологической обстановкой на участках федеральных автомобильных трасс (на 459, 495, 528, 557, 585 км трассы М-2; на 40, 54, 88 км трассы А-142; на 16, 49, 72, 138 км трассы Р-298 (А-144).

На территории Курской области ожидается возникновение техногенных ЧС локального характера, обусловленных обрывом ЛЭП и линий связи вследствие их износа. Наиболее вероятно возникновение нарушения электроснабжения в Касторенском и Горшеченском районах.