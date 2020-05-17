2020-05-16T23:15:50+03:00
Происшествия

Обстановка в Курской области на 17 мая 2020 года: погода, радиационный фон, ситуация на дорогах

В регионе сохраняется риск опасных заболеваний
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Обстановка на воде пока спокойнаяОбстановка на воде пока спокойнаяФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

17 мая в регионе будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 4-9, днем 9-14 м/с. Температура по области ночью 4-9º тепла, днем 13-18º.

Сохраняется вероятность единичных случаев заболевания животных особо опасными инфекционным и заболеваниями (бешенство животных). В связи с распространением особого опасного инфекционного заболевания – коронавирус, сохраняется вероятность возникновения случаев заболевания людей.

На территории области за сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (всего с нарастающим итогом – 1855 человек).

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и КТ «АСКРО» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,13 мкЗв/час.

Экологическая обстановка устойчивая. По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

Чрезвычайных ситуаций и происшествий из-за маловодия на реках Курской области не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка в норме. 16 мая в области установился 1 класс пожарной опасности. 17 мая на всей территории области ожидается 2 класс пожарной опасности.

Геомагнитная обстановка в норме. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения: трасса М-2 «Крым»: Курский р-н (522-523 км, 524-526 км, 534-536 км). - трасса А-142 «Тросна-Калиновка»: Железногорский р-н (30-32 км, 39-40 км); Дмитриевский р-н (66 км). - трасса Р-298 (А-144) «Курск-Борисоглебск»: Тимский р-н (72-74 км); Курский р-н (14-15 км).

За прошедшие сутки зарегистрировано одно ДТП. По сравнению с предыдущими сутками количество ДТП не изменилось. 17 мая увеличение количества ДТП в Курской области не прогнозируется.

С помощью 13 камер Росавтодор осуществляется контроль за состоянием дорожного полотна и параметрах метеорологической обстановкой на участках федеральных автомобильных трасс (на 459, 495, 528, 557, 585 км трассы М-2; на 40, 54, 88 км трассы А-142; на 16, 49, 72, 138 км трассы Р-298 (А-144).

На территории Курской области ожидается возникновение техногенных ЧС локального характера, обусловленных обрывом ЛЭП и линий связи вследствие их износа. Наиболее вероятно возникновение нарушения электроснабжения в Касторенском и Горшеченском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Курской области у 81 человека подтвердился коронавирус на 17 мая
Режим повышенной готовности по коронавирусу: куряне отказались поставить немцам маски и респираторы
В Курске пожарные спасли мужчину
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах больше всего инфицированных
Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 мая 2020 года составило 1855 человек
В Курской области назвали "Учителя года"
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: всех новобранцев отправят на карантин
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в курской колонии шьют защитные костюмы
Единоразовые выплаты на детей в Курске в 2020 году: деньги получат более 170 тысяч семей
Автопарк курской мэрии обновляется за счет иномарок
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 15 мая 2020 года составило семь человек
Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Мы планируем в скором времени снять ограничения"
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: с начала эпидемии от пневмоний скончались 34 человека
В Курской области ожидаются заморозки
Режим самоизоляции в Курской области из-за коронавируса: в суды поступило более 1300 материалов о нарушениях
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: уровень безработицы в регионе вырос в 2,7 раза
Количество тестирований в Курской области на коронавирус увеличат в два раза
Две курянки лишились денег при покупке собак
Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: полиция предупреждает о зеркальных сайтах для оформления пособий
Под Курском ликвидировали свалку бытового мусора
Курских водителей проверят на трезвость