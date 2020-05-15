2020-05-15T13:31:37+03:00
Общество

«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»

«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) в 2019 году, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг»
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По оценкам «ТМТ Консалтинг», в 2019 году объем рынка увеличился на 39% по сравнению с 2018 годом и составил 11 млрд руб. Количество компаний-клиентов выросло на 23% и достигло 328 тысяч.

По данным агентства, лидером по количеству компаний-клиентов второй год подряд является «Ростелеком». Компания развивает дистанционные каналы продаж, активно продвигает услуги ВАТС среди существующих клиентов в сегментах микро-, малого и среднего бизнеса. Выручка компании от услуг ВАТС в 2019 году выросла на 57%.

«Увеличению клиентской базы и лидерству на рынке виртуальных АТС способствовали таргетированные клиентоориентированные кампании, прозрачное ценообразование, новый подход в работе с клиентами и развитие технологического функционала у продукта», — отметил директор направления корпоративного маркетинга «Ростелекома» Сергей Таболин.

Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) в 2019 году, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг»
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