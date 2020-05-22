2020-05-24T11:04:49+03:00
Экономика

На МГОКе устанавливают магнитные сепараторы отечественного производства

Модернизация идет на обогатительной фабрике
Ольга ДАНИЛОВА
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Всего будут заменено 23 единицы оборудованияВсего будут заменено 23 единицы оборудованияФото: предоставлено пресс-службой
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На Михайловском ГОКе сейчас реализуется масштабная программа модернизации и технического перевооружения подразделений комбината. Цель - увеличение объемов производства. Один из этапов программы – замена магнитных сепараторов в цехе обогащения на обогатительной фабрике ГОКа.

Замену старых сепараторов на новые выполняют бригады ремонтно-механического управления комбината. Всего будут заменено 23 единицы оборудования. Работы планируется завершить в декабре.

По словам начальника участка обогащения №2 фабрики Дмитрия Федотова, в устанавливаемых магнитных сепараторах за счет измененной конструкции ванны перемещение и промывка поступающей пульпы происходит более эффективно.

- В результате повышается извлечение полезного компонента, что приводит к росту объемов концентрата, - поясняет Дмитрий Федотов.

В ходе модернизации планируется заменить однобарабанные магнитные сепараторы на более современные и производительные. Это позволит увеличить выпуск железорудного концентрата на 10,2 тысячи тонн в год.

Новое оборудование, предназначенное для обогащения методом мокрой сепарации магнитных руд, выпущено в России. Сепараторы ПМБ ПП-120/300 позволяют изменять положение магнитных систем, создавая оптимальный режим работы. Они отличаются повышенной надежностью, простотой эксплуатации и обслуживания, отмечают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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