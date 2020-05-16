2020-05-15T19:00:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 16 мая 2020 года: тестирование на антитела начнется в июне

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 16 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Заболеваемость сохраняется в регионе высокойЗаболеваемость сохраняется в регионе высокойФото: Из архива КП.
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Со следующей недели в Курской области увеличат почти в два раза число тестирований на COVID-19. Об этом на оперативном штабе сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий. С начала июня начнется тестирование на антитела. Тест-системы начнут получать из Москвы после 20 мая.

С момента введения режима повышенной готовности в Курской области уровень регистрируемой безработицы на территории региона вырос в 2,7 раза. Об этом на заседании оперштаба сообщила председатель комитета по труду и занятости населения Елена Кулагина.

«С 30 марта служба занятости работает в онлайн-режиме. С 9 апреля заработал общегосударственный интерактивный портал «Работа в России» https://trudvsem.ru. За короткий период времени поступило 7,5 тысяч заявлений».

На сегодняшний день службой занятости зарегистрировано 10 270 человек. С 1 марта поступило более 11 тысяч заявлений.

С 16 апреля по 15 мая в суды Курской области поступило более 1300 материалов об административных правонарушениях, связанных с невыполнением правил поведения при введении режима повышенной готовности. Более 700 материалов из них находятся в производстве районных судов города Курска.

Более 300 поступивших в суды протоколов составлены в период с 1 по 11 мая. Суды рассмотрели уже свыше 650 материалов о нарушении правил поведения в условиях режима повышенной готовности. Средний размер штрафа составляет три-пять тысяч рублей.

- Мы планируем в скором времени снять ограничения и открыть все, однако уровень заболеваемости в регионе высокий – ежедневно выявляем около 70 зараженных. Эту тенденцию мы не сломаем, если будем относиться халатно к рекомендациям, которые дает ВОЗ и Минздрав России и не соблюдать масочный режим, – отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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