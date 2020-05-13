Единоразовые выплаты на детей в Курске в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить?

Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет

Семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, с 1 июня 2020 года, имеют право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка.

Подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября 2020 года через Единый портал госуслуг.

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ. Если у вас несколько детей от 3 до 16 лет, укажите данные о каждом ребенке в одном заявлении. Заявление подает один из родителей или усыновителей.

Для заявления понадобятся:

• Свидетельство о рождении каждого ребенка. Если у ребенка нет свидетельства о рождении, выданного органом ЗАГС, обратитесь в клиентскую службу ПФР лично.

• Реквизиты банковского счета. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер личного счета, БИК и номер корреспондентского счета.

Внимание! Номер карты, который указан на самой карте, не совпадает с номером счета и не подходит для перечисления выплаты. Никаких документов прикладывать к заявлению не нужно: все данные проверяются автоматически.

Выплата не может осуществляться на счет другого лица — только заявителю. Получение выплаты в отделениях Почты России не предусмотрено.

Решение по выплате принимается территориальным органом ПФР в течение рабочих дней с момента регистрации заявления. Уведомление о решении заявитель получит в личном кабинете Единого портала госуслуг.

Единовременная выплата поступит на банковский счет, указанный в заявлении. Перечисление выплат начнётся с 1 июня 2020 года.

Полезные телефоны отделения Пенсионного Фонда России по Курской области:

- предварительная запись - 54-59-13, 39-62-86

- для консультаций - 54-58-23, 54-58-27

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