2020-05-13T16:58:33+03:00
Общество

Единоразовые выплаты на детей в Курске в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить?

Единоразовые выплаты на детей в Курске в 2020 году
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Тем, кому уже исполнилось 16, выплаты от государства не положеныТем, кому уже исполнилось 16, выплаты от государства не положеныФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет

Семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, с 1 июня 2020 года, имеют право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка.

Подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября 2020 года через Единый портал госуслуг.

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ. Если у вас несколько детей от 3 до 16 лет, укажите данные о каждом ребенке в одном заявлении. Заявление подает один из родителей или усыновителей.

Для заявления понадобятся:

• Свидетельство о рождении каждого ребенка. Если у ребенка нет свидетельства о рождении, выданного органом ЗАГС, обратитесь в клиентскую службу ПФР лично.

• Реквизиты банковского счета. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер личного счета, БИК и номер корреспондентского счета.

Внимание! Номер карты, который указан на самой карте, не совпадает с номером счета и не подходит для перечисления выплаты. Никаких документов прикладывать к заявлению не нужно: все данные проверяются автоматически.

Выплата не может осуществляться на счет другого лица — только заявителю. Получение выплаты в отделениях Почты России не предусмотрено.

Решение по выплате принимается территориальным органом ПФР в течение рабочих дней с момента регистрации заявления. Уведомление о решении заявитель получит в личном кабинете Единого портала госуслуг.

Единовременная выплата поступит на банковский счет, указанный в заявлении. Перечисление выплат начнётся с 1 июня 2020 года.

Полезные телефоны отделения Пенсионного Фонда России по Курской области:

- предварительная запись - 54-59-13, 39-62-86

- для консультаций - 54-58-23, 54-58-27

- горячая линия - 39-62-89

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Единоразовые выплаты на детей в Курске в 2020 году: работает "горячая линия"
Перенос ЕГЭ в Курске 2020: когда пройдут экзамены для школьников?
Пьяный курянин угнал машину и устроил крупное ДТП
В Курске продолжают проверять объекты потребительской сферы
20-летний курянин до смерти избил знакомого, и выбросил тело яму
Сеймский округ Курска останется без воды
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в БСМП развернут 260 койко-мест
Продление режима самоизоляции в Курске: какие устанавливают новые сроки и для чего
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 13 мая 2020 года составило 374 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 13 мая 2020 года составило 1621 человек
38 человек тушили пожар в курском монастыре
В Курске высадили 60 тысяч тюльпанов
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: какие организации начали работать с 12 мая?
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда стартуют дачные перевозки?
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: продолжат ли школьники учиться дистанционно?
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: откроют ли детсады?
В Курске 19 многоэтажек и 30 частных домов оставались без света
Под Курском трое подростков убили пенсионера - СК
С начала года более 300 клиентов Сбербанка из Курской области начали копить при помощи страхования
На майских праздниках задержали 58 пьяных курян за рулем