На Михайловском ГОКе модернизируют обжиговую машину

Процесс реконструкции обжиговой машины №3 проходит на Михайловский ГОКе. Специально для этого на предприятие поступило новое оборудование - роллер-пресс, предназначенный для внедрения передовой технологии – измельчения концентрата на валках высокого давления.

Внедрение новой схемы позволит повысить удельную поверхность концентрата не менее чем на 200-300 см2/г. за счет дополнительного измельчения на роллер-прессе (валках высокого давления). Так концентрат получится более мелкой фракции, что улучшит свойства его окомкования и обжига. А кроме окатышей высокого качества, от внедрения новой технологии ожидают экономию газа и электроэнергии за счет повышения эффективности обжига окатышей и роста производительности обжиговой машины.

По итогам ожидается увеличение производительности обжиговой машины на 5%: с 630 тонн в час до 664 тонн в час. До этого, в 2018 году, во ходе первого этапа реконструкции производительность ее уже была увеличена на 5% с проектных 600 т/ч до 630 т/ч.

Сейчас на комплексе обжиговой машины №3 идет подготовка площадки под оборудование новой технологии на участках сгущения и фильтрации. Для подачи концентрата на роллер-пресс и возврата после доизмельчения в технологию будет осуществлен монтаж системы конвейеров.

Также будет увеличина рабочая площадь самой обжиговой машины за счет удлинения технологических зон сушки и охлаждения и установлены дополнительные аспирационные системы, а дымососы заменят на более эффективные.

Основная часть работ по модернизации обжиговой машины №3 пройдет во время плановой остановки обжиговой машины в августе-сентябре. Запуск после реконструкции намечен на 4 квартал 2020 года.