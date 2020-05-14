2020-05-14T19:22:45+03:00
Экономика

На Михайловском ГОКе модернизируют обжиговую машину

ОМ №3 запустят после реконструкции до конца 2020 года
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Сейчас на комплексе обжиговой машины №3 идет подготовка площадкиСейчас на комплексе обжиговой машины №3 идет подготовка площадкиФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Процесс реконструкции обжиговой машины №3 проходит на Михайловский ГОКе. Специально для этого на предприятие поступило новое оборудование - роллер-пресс, предназначенный для внедрения передовой технологии – измельчения концентрата на валках высокого давления.

Внедрение новой схемы позволит повысить удельную поверхность концентрата не менее чем на 200-300 см2/г. за счет дополнительного измельчения на роллер-прессе (валках высокого давления). Так концентрат получится более мелкой фракции, что улучшит свойства его окомкования и обжига. А кроме окатышей высокого качества, от внедрения новой технологии ожидают экономию газа и электроэнергии за счет повышения эффективности обжига окатышей и роста производительности обжиговой машины.

По итогам ожидается увеличение производительности обжиговой машины на 5%: с 630 тонн в час до 664 тонн в час. До этого, в 2018 году, во ходе первого этапа реконструкции производительность ее уже была увеличена на 5% с проектных 600 т/ч до 630 т/ч.

Сейчас на комплексе обжиговой машины №3 идет подготовка площадки под оборудование новой технологии на участках сгущения и фильтрации. Для подачи концентрата на роллер-пресс и возврата после доизмельчения в технологию будет осуществлен монтаж системы конвейеров.

Также будет увеличина рабочая площадь самой обжиговой машины за счет удлинения технологических зон сушки и охлаждения и установлены дополнительные аспирационные системы, а дымососы заменят на более эффективные.

Основная часть работ по модернизации обжиговой машины №3 пройдет во время плановой остановки обжиговой машины в августе-сентябре. Запуск после реконструкции намечен на 4 квартал 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пособие по уходу за ребенком в 2020 году
Пособие по уходу за ребенком является одним из самых распространенных по назначению видом пособий в Российской Федерации. «Комсомолка» решила разобраться, кто может претендовать на это пособие, как его оформить, и какие изменения произошли в 2020 году
Новости 24
Курянин заплатил мошеннику 36 тысяч рублей за "интим-услуги"
Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Высока вероятность второй волны"
Дачные автобусы из Курска будут ходить четыре дня в неделю
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: маршрутки проверили на соблюдение «масочного режима»
Термопластик нанесут на 122 улицах Курска
Курская "Асеевка" отметила 85-летие
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: Росгвардия проводит "масочные" рейды
В Курской области вырос прожиточный минимум
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких больницах есть случаи инфицирования медиков?
Режим повышенной готовности в Курске: медсестра перинатального центра заразилась COVID-19
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в обладминистрации подтвердили сообщения о смерти курских медиков
Режим повышенной готовности по коронавирусу: аппараты марки ИВЛ, горевшей в Питере и Москве, оступили в курскую больницу
"Последний звонок" в Курске 2020: будет ли проходить и когда состоится?
В Курской области строится автодорога с низководным мостом через Сейм