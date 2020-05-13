2020-05-12T20:29:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 13 мая 2020 года: на рабочем месте всем придется носить маску и перча

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 13 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области продолжает действовать режим самоизоляцииВ Курской области продолжает действовать режим самоизоляцииФото: Из архива КП.
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Коронавирус в Курске, последние новости на 13 мая 2020 года.

В Курской области обследование на коронавирус прошли 29128 человек, из них 18019 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии. Исследования проводятся также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере и в инфекционной больницы им. Семашко.

Курские лаборатории не справляются с тестированием на коронавирус. На заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавируса главный санитарный врач Курской области Олег Климушин сообщил, что вскоре понадобится еще одна лаборатория.

На основании постановления Главного санитарного врача Курской области распоряжение губернатора региона о введении режима повышенной готовности дополнено перечнем требований, которые касаются как работодателей, так и работников предприятий и организаций, возобновивших деятельность.

Работники обязаны в том числе сообщать о симптомах ОРВИ или наличии одного из установленных диагнозов - острого респираторного заболевания, новой коронавирусной инфекции (COVID-19), пневмонии, уведомлять о контактах с больными острыми респираторными заболеваниями, в том числе COVID-19, об установлении карантина. В таком случае сотрудники не должны покидать место проживания и при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

На рабочем месте сотрудники обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Работодатели должны обеспечить измерение температуры тела персонала при допуске на рабочие места, при наличии возможности предусмотреть гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, а также строго придерживаться регулярного режима уборки и дезинфекции.

В детских садах региона при необходимости будут открыты дополнительно дежурные группы. Полностью детские сады открывать пока не планируется, сообщили в администрации региона.

Реализация образовательных программ в регионе после 12 мая продолжится дистанционно, сообщили в администрации региона.

В случае необходимости для подготовки к государственной итоговой аттестации со школьниками и студентами могут проводиться индивидуальные консультации с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Если обучающийся не достиг совершеннолетия, то родители (законные представители) должны написать заявление на имя руководителя о необходимости проведения с ребенком индивидуальных консультаций; совершеннолетние обучающиеся пишут заявление лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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