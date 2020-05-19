Металлоинвест обеспечил работников средствами индивидуальной защиты

Все работники компании "Металлоинвест" в условиях режима повышенной готовности по коронавирусу обеспечены необходимыми средствами защиты, сообщили в пресс-службе УК.

По словам генерального директора УК «Металлоинвест» Назима Эфендиева, главная задача компании сейчас - это сохранить здоровье сотрудников и жителей городов присутствия.

- Мы внимательно изучаем российский и мировой опыт и принимаем новые меры, исходя из развития ситуации. Благодарим всех работников Компании за ответственное отношение к собственному здоровью и заботу об окружающих, и призываем максимально следовать правилам безопасности не только на производстве, но и в повседневной жизни. Сплоченность коллектива поможет скорее победить в борьбе с коронавирусом, - отметил Эфендиев.

С самого начала пандемии COVID-19 на Металлоинвесте работает оперативный штаб, который мониторит ситуацию с распространением коронавируса в ежедневном режиме.

На всех предприятиях действует масочный режим; увеличено количество автобусов, доставляющих людей на работу; ежедневно дезинфицируется транспорт и помещения; на проходных проводится бесконтактное измерение температуры; установлены приборы обеззараживания воздуха и дозаторы с антисептиком; применяется специальная разметка для сохранения социальной дистанции.

В индивидуальный набор работника входят четыре многоразовые маски, перчатки, дезинфицирующий гель, мыло для рук и витамины.

Горняки, металлурги, сотрудники дочерних и зависимых организаций получат более 60 тысяч таких комплектов индивидуальной защиты. Этого достаточно для обеспечения всех работников.

Кроме того, в апреле сотрудники Металлоинвеста получили материальную помощь в 10 тысяч рублей (до вычета НДФЛ) для приобретения индивидуальных средств защиты.

Сотрудники из групп риска по возрасту или хроническим заболеваниям, а также часть административного персонала УК переведены на удаленную работу.