Энергетики поздравляют курян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
День Победы особо дорог для каждого из нас. Все дальше от нас май 1945 года – дни, определившие судьбу мира. Безмерно высокой ценой досталась Великая Победа.
Но сколько бы ни минуло лет, мы всегда будем бережно хранить память о беспримерном подвиге тех, кто на полях сражений Великой Отечественной и в тылу ковал оружие Победы, подарив нам саму возможность жить под мирным небом! Память о героизме и стойкости – могучая сила, объединяющая всех нас и питающая наши нравственные и духовные силы.
От души поздравляю вас с Днем Великой Победы! Мирного неба над головой, крепкого здоровья, благополучия, единства, согласия и крепости духа для новых побед во имя процветания нашей Родины!
Сергей ТОКАРЕВ,
Заместитель Генерального директора -
Директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт»
АО «АтомЭнергоСбыт»
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