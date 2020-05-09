Энергетики поздравляют курян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

День Победы особо дорог для каждого из нас. Все дальше от нас май 1945 года – дни, определившие судьбу мира. Безмерно высокой ценой досталась Великая Победа.

Но сколько бы ни минуло лет, мы всегда будем бережно хранить память о беспримерном подвиге тех, кто на полях сражений Великой Отечественной и в тылу ковал оружие Победы, подарив нам саму возможность жить под мирным небом! Память о героизме и стойкости – могучая сила, объединяющая всех нас и питающая наши нравственные и духовные силы.

От души поздравляю вас с Днем Великой Победы! Мирного неба над головой, крепкого здоровья, благополучия, единства, согласия и крепости духа для новых побед во имя процветания нашей Родины!

Сергей ТОКАРЕВ,

Заместитель Генерального директора -

Директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт»

АО «АтомЭнергоСбыт»