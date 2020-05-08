2020-05-08T18:46:34+03:00
Общество

«Мираторг» поздравил ветеранов с 75-летием Победы

В преддверии сотрудники агрохолдинга по традиции поздравили ветеранов с наступающим праздником в восьми регионах России
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Деятельность холдинга неразрывно связана с осуществлением политики социальной ответственности: компания регулярно оказывает помощь детским домам, медицинским, культурным и образовательным учреждениям. Одним из приоритетов социальной политики агрохолдинга также является забота о старшем поколении.

Поздравить участников Великой Отечественной войны в этом году довелось в непростых условиях пандемии. Пожилые люди попадают в группу повышенного риска, поэтому волонтеры навещали ветеранов, используя защитные маски и соблюдая все необходимые меры безопасности.

«Мираторговцы» навестили ветеранов в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областях. Выражали благодарность за мирное небо строго на расстоянии, соблюдая положенную дистанцию. Теплое поздравление и беседа, как и традиционное вручение праздничных продовольственных подарков ветеранам, осуществлялись бесконтактно. Впрочем, самих участников Великой Отечественной войны угрозой болезни не напугать — ветераны оптимистично смотрят в будущее, планируя не только как следует отметить памятный день и принять поздравления в следующем году.

- День Победы — особый праздник, важный для каждого жителя страны. Великая Отечественная война оставила глубокий отпечаток в истории каждой семьи, сохраняя память о самоотверженности и героизме наших предков на протяжении поколений. Ежегодно мы с благодарностью навещаем тех, кто встал на защиту Родины, кто поднимал страну в послевоенные годы и кто завещал молодым поколениям сохранить мир. В майской кампании поздравления ветеранов приняли участие сотни молодых и инициативных сотрудников холдинга, - прокомментировали в пресс-службе «Мираторга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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